«В жизни я тоже люблю пранковать друзей». Милана Хаметова о фильме «Не одна дома»

«В жизни я такая же активная и люблю пранковать друзей»: Милана Хаметова снялась в фильме «Не одна дома»
«Атмосфера Кино» и Arna Media представляют трейлер и постер семейного фильма «Не одна дома». Приключенческая комедия выйдет на экраны уже 11 июля. В главной роли талантливая юная актриса, певица и блогер-миллионник Милана Хаметова (более 11 миллионов подписчиков).
Режиссером картины стал Василий Свиридов, продюсерами выступили Андрей Липов, Максим Максимов, Анна Маковская, Надежда Мотина и Сергей Агеев.
«Я очень похожа на свою героиню из фильма. Такая же активная и люблю пранковать друзей. В кино я это практикую на няне и ее друге. На фильм можно сходить как с друзьями, так и с семьей, потому что это улетная семейная комедия с кучей приколов. Если вы хотите классно провести время и от души посмеяться, то обязательно приходите дружной компанией на наш фильм! Очень переживаю и надеюсь, что вам понравится мой первый опыт в кино!» — поделилась впечатлениями Милана Хаметова.
По сюжету героиня Миланы Хаметовой — ученица 5 класса Маша Каметова — остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.
Также в фильме приняли участие Давид Манукян (DAVA), Равшана Куркова («Календарь ма(й)я», «Балканский рубеж», «Хардкор», «Мамы», «А у нас во дворе…»), Дима Калихов («Ёлки-иголки», «Золотая кровь. Черный Орлов»), Юлианна Михневич («Лекарство для Веры», «Солдатик», «Оттепель», «Патриот», «Топи»), Алексей Маклаков («Майор Гром: Чумной Доктор», «Крюк», «Юность») и Александр Головин («Ёлки 2», «СМЕРШ. Продолжение») и другие.
«Это прекрасное легкое, семейное кино, похожее на то, что мы сами любили смотреть в детстве. Фильм гарантированно вызовет ностальгию у родителей и порадует взрослыми приколами. Но и о серьезном тоже заставит задуматься: например о том, как важно уделять внимание своим детям. Милана замечательно сыграла, поэтому если вы вдруг еще не знакомы с её творчеством, уверен, после просмотра фильма вы станете ее фанатом», — сказал Давид Манукян (DAVA). «Получилась современная, насыщенная событиями и качественными шутками комедия. Тестовые показы фильма прошли на ура! Дети из фокус-группы уже разобрали кино на цитаты и требуют продолжения. Взрослые отметили качество юмора и глубину сюжета, в котором заложена мысль о том, как важно не бросать детей один на один с жизненными невзгодами, а научиться преодолевать их вместе», — рассказал режиссер Василий Свиридов. «Родителям не стоит забывать, что в погоне “дать детям все самое лучшее”, они зачастую забывают о главном — о родительском внимании. В фильме я играю непутевую маму и т.к. фильм у нас жанровый, зрительский – там всех ждет хэппи-энд, но в реальности, скорей всего были бы другие последствия. В общем, не будьте такими родителями, как моя героиня, быть взрослым – значит быть ответственным не только за себя», — отметила Равшана Куркова. «Это фильм о детях, об их уникальном восприятии мира, озорстве и бесконечной радости. Зритель будет с удовольствием следить за сюжетом этой семейной комедии, в которой есть все: трюки, забавные ситуации и, конечно же, нескончаемый смех!» — поделился Алексей Маклаков. «Над фильмом работала прекрасная команда! У меня хоть и было мало съемочных дней, зато каких ярких! Получилось замечательное семейное кино», — добавил Александр Головин. «Если в жадности не учесть законы физики, можно легко столкнуться с необратимым отталкиванием со стороны общества», — отметила Юлианна Михневич.