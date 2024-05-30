«В жизни я тоже люблю пранковать друзей». Милана Хаметова о фильме «Не одна дома»

«Атмосфера Кино» и Arna Media представляют трейлер и постер семейного фильма «Не одна дома». Приключенческая комедия выйдет на экраны уже 11 июля. В главной роли талантливая юная актриса, певица и блогер-миллионник Милана Хаметова (более 11 миллионов подписчиков).

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Режиссером картины стал Василий Свиридов, продюсерами выступили Андрей Липов, Максим Максимов, Анна Маковская, Надежда Мотина и Сергей Агеев.

«Я очень похожа на свою героиню из фильма. Такая же активная и люблю пранковать друзей. В кино я это практикую на няне и ее друге. На фильм можно сходить как с друзьями, так и с семьей, потому что это улетная семейная комедия с кучей приколов. Если вы хотите классно провести время и от души посмеяться, то обязательно приходите дружной компанией на наш фильм! Очень переживаю и надеюсь, что вам понравится мой первый опыт в кино!» — поделилась впечатлениями Милана Хаметова.

По сюжету героиня Миланы Хаметовой — ученица 5 класса Маша Каметова — остаётся дома одна, потому что родители уезжают в срочную командировку. Присмотреть за Машей вызвали няню, которую нашли через модный онлайн-сервис. Однако кто бы мог предположить, что у няни есть коварный план? Теперь у Маши есть одна ночь на то, чтобы с помощью нейросетей и современных гаджетов вывести преступницу на чистую воду, показав ей, кто в умном доме хозяин.

Также в фильме приняли участие Давид Манукян (DAVA), Равшана Куркова («Календарь ма(й)я», «Балканский рубеж», «Хардкор», «Мамы», «А у нас во дворе…»), Дима Калихов («Ёлки-иголки», «Золотая кровь. Черный Орлов»), Юлианна Михневич («Лекарство для Веры», «Солдатик», «Оттепель», «Патриот», «Топи»), Алексей Маклаков («Майор Гром: Чумной Доктор», «Крюк», «Юность») и Александр Головин («Ёлки 2», «СМЕРШ. Продолжение») и другие.