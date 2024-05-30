Сандра Хюллер и Райан Гослинг сыграют в фильме «Проект «Аве Мария»

Как сообщает издание Deadline, актриса Сандра Хюллер сыграет вместе с Райаном Гослингом в фильме «Проект «Аве Мария». Картина будет основана на одноимённом романе Энди Вейера, автора знаменитого «Марсианина».

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Какая роль досталась звезде «Анатомии падения» и «Зоны интересов», неизвестно. Сам Гослинг сыграет главного героя — персонажа, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Режиссёрами будущего фильма выступят Фил Лорд и Кристофер Миллер, создатели мультфильмов «Человек-паук: Через вселенные» и «Человек-паук: Паутина вселенных». Премьера ленты запланирована на 20 марта 2026 года.