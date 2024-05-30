Мария Порошина, Гоша Куценко, Глафира Тарханова и другие на премьере комедии «Непослушники»

В кинотеатре «Октябрь» состоялась светская премьера комедии «Непослушники» — новый фильм успешной франшизы с Виктором Хориняком, Гошей Куценко и Юрием Кузнецовым в главных ролях.

© Кадр из фильма

Дима — уже не «Димонстр», а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Чёрный — добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер. Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом.

Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то с маленькими детьми тем более получится. Но как же он ошибается… Обстоятельства потребуют от героев принятия совсем не детских решений. А неожиданное, полное опасностей путешествие станет не только настоящим испытанием для всех его участников, но и поменяет их жизни.

Картину гостям премьеры представили исполнители главных ролей: Виктор Хориняк, Гоша Куценко, Юрий Кузнецов, Никита Конкин, Алиса Клагиш, Федор Скальский, режиссер и автор сценария картины Владимир Котт и продюсер Георгий Малков.

Владимир Котт, режиссер: «Третья часть — это финал. В ней мы попытались зайти на новую территорию и расширить вселенную. Если в первом фильме главным был Виктор Хориняк, во второй — Юрий Кузнецов, то в этой — Гоша Куценко. На съемках мы не совершили подвиг, но что-то героическое в этом есть. Нам было важно, чтобы зритель поверил и запомнил эту историю».

Виктор Хориняк, актер: «Димонстр был со мной на протяжении всей работы над трилогией. Я очень благодарен за путь, который мы прошли вместе с режиссером и нашей командой, работая над этими фильмами, и рад результату, который мы получили. Но в этой истории осталось еще много интересных тем для исследования и, надеюсь, это приведет нас к новым большим проектам».

Гоша Куценко, актер: «Режиссер, дети, сама тема — все это объединило нас в настоящую семью. Часто на проектах все говорят: «Ой, мы семья-семья», а на деле это совсем не так. А вот здесь какая-то есть действительно «семейственность». Конечно, это был очень непростой проект. Мы воевали с природой, страдали от холода, ездили верхом на лошадях без седла. Но, я уверен, это всё стоило того. У нас получилось большое кино, которое останется в сердцах у многих».

Екатерина Новокрещенова, актриса: «Моя героиня Даша столкнулась с непростыми жизненными обстоятельствами. Ей кажется, что в этих условиях помогут выжить только базовые, животные инстинкты. Воспитаны и прокачаны именно они. Но это не значит, что в ней совсем нет любви, доброты, сострадания, верности и других гуманных черт. Просто ее не учили жить, ее научили выживать. Но за самой суровой и агрессивной оболочкой прячется ранимое, напуганное и жаждущее теплый дом сердце. Для меня это кино про семью и для семьи».

Увидеть фильм в кинотеатрах можно с 6 июня, в прокат картину выпускает компания «КарроПрокат» при участии телеканала «Россия».

Фото: предоставлены телеканалом «Россия»