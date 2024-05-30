Актриса поделилась впечатлениями о съемках в сериале «Ткачёвы на связи»

Выпускница Нижегородского театрального училища, актриса Татьяна Пискарёва рассказала о своей героине в сериале «Ткачёвы на связи» (16+ ), и о том, почему любит Нижний Новгород.

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Премьера комедийного сериала «Ткачёвы на связи» состоится 10 июня на канале ТНТ. Это истории о семье, члены которой хоть и живут в разных городах, но продолжают оставаться настоящей семьёй.

Роли в сериале исполнили Марина Васильева, Максим Лагашкин, Инга Оболдина, Андрей Федорцов, Никита Павленко, Дарья Руденок и другие именитые артисты. Приняла участие в съёмках и Татьяна Пискарёва, актриса, начавшая свой творческий путь в Горьковском театральном училище. Зрители знают актрису по таким популярным сериалам как «Отчий берег», «Душегубы», «Палач» и фильмами «Невеста», «Нелюбимый». И вот – премьера нового сериала.

«Так как сериал комедийный, сама атмосфера на площадке была забавной, в творческом смысле было очень жарко, — вспоминает актриса работу над фильмом, — впечатления от съёмок замечательные, на съёмочной площадке я встретила актёров, с которыми давно не виделась, но работала вместе. Что же касается моей героини — Зины, она на меня не похожа, но в любой героине можно найти какие-то свои черты. Понравится ли зрителям наш фильм покажет время. Сколько людей, столько и мнений… Это лирико-комедийный сериал».

Актриса рада, что увидят сериал и нижегородцы, жители города, в котором она училась. И, хотя студенческие годы давно закончились, любовь и благодарность к городу на слиянии Оки и Волги осталась навсегда.