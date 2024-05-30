Боевик «Министерство неджентльменских дел» заработал в России 300 млн рублей

30 мая сборы боевика «Министерство неджентльменских дел» в кинотеатрах России превысили 300 млн рублей. Для достижения такой планки картине понадобилось две с половиной недели — официальная премьера ленты в стране состоялась 13 мая.

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Действия фильма разворачиваются в 1939 году, когда Германия начала уничтожать британские войска в Европе. Премьер-министр Уинстон Черчилль решает нанести ответный удар и создаёт отряд спецагентов, способных нанести удар в тылу врага. Им разрешено использовать любые подходящие для этого методы, в том числе самые «неджентльменские» приёмы.

Главные роли в картине исполнили Генри Кавилл («Ведьмак»), Алан Ричсон («Ричер»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве») и Тиль Швайгер («Достучаться до небес»). Режиссёром выступил Гай Ричи.