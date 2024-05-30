Карты, деньги, автоматы: пятерка главных сериалов июня

Лето — не время для сериалов. Это время для отдыха, отпуска, садово-огородных работ, черт бы их побрал. Но никак не для сериалов. Однако мы не оставим вас без обзора самых интересных новинок первого летнего месяца, хотя их, чего уж греха таить, совсем немного. Радует, что в июне мы увидим продолжения «Пацанов» и «Дома дракона», а новые проекты порадуют очередной историей из вселенной «Звездных войн», погружением в мир высокой моды и альтернативной интерпретацией известных исторических событий. Смотреть подано!

1. Звёздные войны: Аколит (с 4 июня на Disney+)

Если вы еще не запутались в огромном количестве сиквелов, раздувшейся до размеров Вселенной истории «Звездных войн», то не переживайте. С появлением новой сериальной главы космической саги у вас точно появится время окончательно заплутать в непонятно откуда взявшихся героях, у каждого из которых точно есть свое «предназначение».

Очередной спин-офф «Аколит» — приквел приквелов, история будет развиваться за сотни лет до событий, показанных в «Звездных войнах: Эпизод I – Скрытая угроза». Нас ждет детектив с драками на звездных мечах, в котором героиня-падаван и ее учитель будут расследовать серию таинственных преступлений, за которыми скрывается могущественна сила.

Актерский состав может похвастаться таким именами, как Кэри Энн Мосс из «Матрицы» и Ли Джон-джэ (тот самый главный герой из «Игры кальмаров»). Будет ли сериал иметь успех, предсказать сложно, потому что в мире «Звездных войн» в последнее время все очень нестабильно.

2. На автомате (с 5 июня на Кинопоиске и Wink)

Среди западных премьер затесалась всего одна отечественная. «На автомате» — криминальная комедия, в которой двое братьев (Слава Копейкин из «Слова пацана» и Денис Косяков из «Оффлайна») находят склад с автоматами и решают разбогатеть, продав их на черном рынке. Но у такой внезапно свалившейся на парней удачи есть и своя обратная сторона в лице бандитов, которых это оружие интересует. Трейлер получился вполне бодрым, и это дает надежду на то, что и сам сериал окажется таким же.

3. Стать Карлом Лагерфельдом (с 7 июня на Hulu)

Добро пожаловать в мир высокой моды! В последнее время стриминговые платформы все чаще стараются уделить внимание историям становления известных во всем мире модельеров. После недавно вышедшего сериала «Новый взгляд», в котором главными героями стали Кристиан Диор и Коко Шанель, на этот раз нас познакомят с жизнью великого Карла Лагерфельда. Мы увидим юные годы маэстро pret-a-porte, историю покорении Парижа, создания модного дома и соперничества с Ив Сен Лораном.

Главную роль в мини-сериале сыграл Даниэль Брюль, характерный актер, которому не часто даются роли первого плана. А зря…

4. Презумпция невиновности (с 12 июня на Apple TV+)

Соскучились по запутанным детективным историям, в которых умело смешаны убийства, любовь и измены? Сериал «Презумпция невиновности» от шоураннера «Большой маленькой лжи» Дэвид Э. Келли как раз из такого числа. В 90-е уже выходил одноименный фильм с Гаррисоном Фордом в главной роли, так что перед нами своеобразный сериальный ремейк.

На этот раз роль прокурора, который подозревается в убийстве своей коллеги и любовницы, досталась Джейку Джилленхолу. Его герою придется сильно постараться отвести от себя подозрения, спасти свою семью от развода и найти настоящего убийцу. Если только последним не окажется он сам.

5. Моя леди Джейн (с 27 июня на Amazon Prime Video)

Поклонникам альтернативной версии известных исторических событий сериал «Моя леди Джейн придется по вкусу. Согласно официальным историческим данным, судьбе Джейн Грей вряд ли можно было позавидовать, Ее называли «королевой девяти дней» — именно столько она пробыла на престоле английской монархии. После чего ее свергли и казнили вы 1554 году.

Создатели данного сериала предлагают нам совершенно другую версию развития события — по их воле леди Джейн избежала злой участи и отправилась в полное приключений путешествие, борясь с патриархальными предрассудками. Все это причудливое действо разворачивается под хиты современности, которые исполнены на лютне (все же перед нами XVI век) — невозможно не провести параллель с популярными ныне «Бриджертонами».

Помимо этого, 3 июня заглянем в криминальный мир третьего сезона сериала «Мэр Кингстауна» на Paramount+, с 6 июня завершим историю «Мальчика с оленьими рогами» в финальном сезоне на Netflix, с 13 июня устроим проверку супер способностей в четвертом сезоне «Пацанов» на Amazon Prime Video, с 13 июня погрузимся во вторую часть третьего сезона «Бриджертонов» на Netflix, с 16 июня продолжим борьбу за Железный трон во втором сезоне «Дома дракона» на HBO Max, а с 25 июня узнаем очередные секреты ресторанной кухни в третьем сезоне сериала «Медведь» на Hulu.