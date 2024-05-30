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Моя прекрасная няня. Как создавался сериал и чем Заворотнюк была похожа на свою героиню

Анастасия Заворотнюк дебютировала в кино в 1990-е, на протяжении нескольких лет играла в театре Олега Табакова, а в середине нулевых ее узнала вся страна — няня Вика ворвалась на экраны и не оставила шансов зрителям не полюбить ее. Роль обаятельной и веселой провинциалки, которая взялась за воспитание детей столичного продюсера, оказалась для Заворотнюк звездной. А еще превратила сериал "Моя прекрасная няня" из проходной адаптации американского ситкома в народный хит — для многих этот проект стал по-настоящему родным. Рассказываем, как он создавался.

"Моя прекрасная няня". Как создавался сериал и чем Заворотнюк была похожа на свою героиню
© Кадр из фильма

Комедийный сериал "Няня" (The Nanny) выходил на американском канале CBS с 1993 по 1999 год. Проект придумала Фрэн Дрешер — актриса, которая перебивалась эпизодическими ролями, а в свободное от съемок время работала парикмахером. Однажды она навещала свою подругу, супермодель Твигги: пока та работала, Фрэн присматривала за ее дочкой. Тогда к ней и пришла идея "Няни". 

Вместе с мужем, актером Питером Марком Джейкобсоном, они набросали сценарий. Прототипами персонажей стали люди из их окружения, друзья и родственники, а главная героиня была вдохновлена самой Фрэн. Актриса была еврейкой по происхождению, у нее было специфическое произношение и хрипловатый голос, в то же время она обладала яркой внешностью и любила шутить — этот набор черт и даже свое имя Фрэн передала телевизионной няне. 

Сюжет оригинала известен всем, кто хоть немного знаком с "Моей прекрасной няней": очаровательная, простая девушка работает распространителем косметики, и однажды ее по ошибке принимают за няню, которая должна прийти на собеседование. С тех пор ее жизнь резко меняется — она воспитывает детей овдовевшего известного продюсера, мечтает завоевать его сердце и влиться в светское общество, но главное — всегда остается собой и не изменяет своим привычкам, которые зачастую удивляют всех вокруг.

После того как идею удалось продать компании CBS, Дрешер и Джейкобсон продолжили работу над сценарием и стали продюсерами проекта. Фрэн, конечно же, утвердили на главную роль. Шоу длилось шесть сезонов и стало известным за пределами Америки: "Няню" показали более чем в 60 странах, в начале 2000-х сериал транслировали и в России по каналу ДТВ. Постепенно его начали адаптировать для других регионов, лицензию на производство приобрели и российские продюсеры. 

Как появилась "Моя прекрасная няня"

Покупка лицензии предполагала, что сериал должен пользоваться теми сюжетными линиями, которые лежали в оригинале "Няни". Но не все, что сработало в американской версии, нашим зрителям было бы понятно. В западном сериале многие шутки строились на том, что главная героиня была еврейкой — с необычным акцентом, друзьями и родственниками по всей Америке. 

Наши продюсеры долго думали, откуда няня "приедет" в Москву — из Прибалтики или с Кавказа. Остановились на Мариуполе: Фрэн превратилась в Викторию Прутковскую, обрела утрированный южный говор и многочисленных родственников в украинских и российских городах. Самой яркой из близких няни стала ее мама — Любовь Григорьевна, блестяще сыгранная Любовью Полищук.

Американский сноб Макс Шеффилд в "Моей прекрасной няне" стал Максимом Шаталиным — чопорным продюсером, большим человеком в сфере российского шоу-бизнеса. На его роль практически сразу утвердили популярного актера Сергея Жигунова. А поиски Вики затянулись — за восемь месяцев пришлось просмотреть около 350 претенденток. Пробы проходили Наташа Королева, Жанна Фриске, Эвелина Бледанс, Нонна Гришаева, Ольга Шелест, Елена Корикова, Алика Смехова и другие известные артистки. 

Создатели сериала хотели, чтобы он охватил максимально широкую аудиторию, поэтому задачей будущей няни было очаровать и женщин, и мужчин, и детей. Продюсеры обратили внимание на актрису "Табакерки" Анастасию Заворотнюк и сами позвонили ей. Говорят, ей повезло запрыгнуть буквально в последний вагон — по графику съемки должны были начаться через две недели.

"Благодаря тому, что роль в итоге досталась Анастасии Заворотнюк, все мы узнали, какая она замечательная актриса", — говорила позже Наташа Королева.

Интеллигентка с замашками простушки

Красивая, смешная, шумная няня Вика быстро всем полюбилась. При этом образ, созданный Заворотнюк, был настолько органичным и живым, что многие отождествляли актрису с ее героиней. Общего у них мало — Анастасия выросла в Астрахани, ее мама играла в ТЮЗе, отец работал телережиссером, будущая актриса с детства интересовалась историей и искусством, а в Москву перебралась благодаря тому, что стала студенткой школы-студии МХАТ. В интервью Заворотнюк признавалась: "Я и Вика — это разные люди, далеко стоящие друг от друга". Анастасия рассказывала, что на самом деле она стеснительная, ярким мини-юбкам и топам в пайетках предпочитает черный цвет и одежду совершенно в другом стиле. 

Над говором Анастасия Заворотнюк тоже тщательно работала, и некоторые интонации переняла у коллеги по "Табакерки" — актрисы Ольги Блок-Миримской, которая приехала в Москву из Симферополя. "Она часто рассказывала нам забавные истории из жизни этого города. Говорила с тем самым смешным акцентом, — вспоминала Заворотнюк. — После того как меня уже утвердили на роль, я приехала к Оле домой и поблагодарила ее за "подаренный" акцент. Она была очень рада". 

Образ Вики немыслим и без характерных фразочек "мама дорогая", "та вы шо!", "шоб ты знал". Изначально сценаристы их не прописывали, Анастасия сама придумала их для своей героини.

Объединяли Анастасию и Викторию жизнелюбие и целеустремленность. Пока экранная няня пыталась навсегда прописаться в доме Шаталиных, актриса решила полностью посвятить себя сериалу и роли. Заворотнюк практически сразу поняла, что у сериала будет долгая жизнь, поэтому ушла ради "Моей прекрасной няни" из театра. Проект получился масштабным во всех смыслах: растянулся на несколько сезонов и получил народную любовь — персонажи были гротескными и подчеркнуто стереотипными, но очень узнаваемыми. Как и ситуации, в которые они попадали. Прибавляло популярности сериалу и участие в нем приглашенных звезд: в некоторых эпизодах снимались Федор Бондарчук, Николай Цискаридзе, Николай Басков, Армен Джигарханян и другие артисты.

Как проходили съемки

Актеры сериала — Сергей Жигунов, Ольга Прокофьева (Жанна), Борис Смолкин (Константин) — вспоминали, что легкую и веселую атмосферу сериала было создавать не так уж просто. Особенно вначале, когда на съемки приезжали американские кураторы. Когда проект встал на рельсы и получил положительную реакцию публики, процесс пошел легче. Но актерам все равно приходилось находиться в студии сутками.

Артистам был непривычен сам формат съемок — все сцены снимались в павильоне. В одном из интервью Жигунов заявил: "Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются". Иногда в таких условиях актеры проводили по 16 часов.

Анастасии Заворотнюк тяжело давалась разлука с собственными детьми — дочь Анна и сын Майкл практически не видели маму из-за ее плотного графика. В то же время в интервью актриса рассказывала, что дети очень поддерживают ее — всегда смотрят сериал, разговаривают фразами оттуда и изображают персонажей "Моей прекрасной няни". 

Постепенно некоторые сцены из сериала воплощались и в жизни Анастасии — у нее завязался роман с Сергеем Жигуновым. На тот момент и он, и она состояли в браках, но чувства взяли верх — актеры развелись со своими партнерами. Их отношения длились с 2006 по 2008 год, но свадьбой, как в сериале, дело так и не закончились. В 2008 году Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева

Сериал "Моя прекрасная няня" выходил на телеканале СТС с 2004 по 2006 год — за это время показали шесть адаптированных сезонов. Проект давал настолько высокие рейтинги, что его продлили на седьмой сезон, написанный российскими и американскими сценаристами в соавторстве с нуля. Он транслировался с ноября 2008-го по 1 января 2009-го. 

В биографии Анастасии Заворотнюк и Фрэн Дрешер есть пугающее совпадение — обе актрисы столкнулись с онкологией. И если американской няне удалось ее победить, то наша после долгой борьбы с болезнью эту битву проиграла. Поклонники несколько лет надеялись услышать новость о выздоровлении любимой актрисы, и, конечно, смириться с ее ранней смертью всем очень сложно — особенно тем, кто вырос под "Мою прекрасную няню".

Фильмы и сериалы
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Фрэн Дрешер
Ольга Блок-миримская
Елена Корикова
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Армен Джигарханян
Анастасия Заворотнюк
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