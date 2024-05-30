Премьера второго сезона анимационного хита "Детектив Финник" пройдет 1 июня

Юных зрителей телеканала СТС 1 июня ждет премьера второго сезона мультсериала "Детектив Финник".

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Создатели проекта обещают новые загадочные истории - и увеличенный хронометраж. Серии будут длиться 11 минут, чтобы детективные сюжеты удалось реализовать по максимуму.

Во втором сезоне домовой детектив Финник столкнется с новыми преступлениями, помогать ему будут все также напарница Кудряшка и лучшая подруга Кристина. Они создадут детективное агентство, где свой потенциал неожиданно раскроет домовой Посыльный. "Команда профессионалов с новыми силами готова подозревать, преследовать, искать и разоблачать", - сообщает нам синопсис проекта.

Среди новых значимых персонажей - одноклассница Кристины, 13-летняя поклонница книг Соня. Ее озвучила ведущая Детского радио Ириска.

1 сезон "Детектива Финника" увидел свет 25 декабря 2022 года. С выхода первой серии на канале "Детектива Финника" посмотрели 30 млн телезрителей. Кстати, заглавную песню проекта исполнила звезда "Папиных дочек" Вита Корниенко.