Вышел трейлер семейной драмы "Мой любимый чемпион" с Людмилой Артемьевой

27 июня в прокат выйдет семейная драма о дружбе девочки и ее лошади "Мой любимый чемпион" - с Людмилой Артемьевой и Екатериной Вилковой в главных ролях.

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Лучший друг 13-летней Саши (Василиса Коростышевская) - ее конь Джонатан. Только он разделяет с девочкой ее радости, потери и надежды. Подростка не понимают ни одноклассники, ни даже ее мама (Екатерина Вилкова), которая хочет избавиться от коня, напоминающего девочке о ее отце. Но зато есть бабушка (Людмила Артемьева) готова на любые безрассудства, чтобы поддержать Сашу в стремлении сохранить лошадь. Впереди у юной спортсменки и Джонатана долгий путь, ведущий к большим победам и новым открытиям.

Также в ролях Илья Любимов ("Неадекватные люди", "Красные линии"), Егор Бероев ("На солнце, вдоль рядов кукурузы", "Турецкий Гамбит") и Олег Савостюк ("Снегирь", "1941. Крылья над Берлином").

Интересные факты о фильме:

- Быстрее всего прошел кастинг на роль бабушки главной героини. Людмила Артемьева безоговорочно обошла всех конкурентов.

- Дольше всего длился кастинг на главную роль. Создатели отсмотрели больше 200 претенденток со всей России.

- Для Василисы Коростышевской главная роль Саши Самариной стала первой ролью в полнометражном кино.

- Василиса Коростышевская впервые села на лошадь в два года.

- Роль Джонатана исполняли сразу 5 лошадей. Коней приходилось часто менять из-за высоких нагрузок.