В «Достать ножи 3» сыграет Джереми Реннер, звезда «Мстителей»

Журналисты издания Deadline сообщили, что в фильме «Достать ножи: Проснись, мертвец» сыграет Джереми Реннер — звезда «Мстителей» и «Мэра Кингстауна». Какая именно роль досталась актёру, не раскрывается.

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Реннер присоединился к уже ранее анонсированным Дэниелу Крейгу, Джошу О’Коннору («Претенденты»), Кэйли Спэни («Падение империи») и Эндрю Скотту («Шерлок»). Режиссёром и сценаристом ленты вновь выступит Райан Джонсон, который ранее отвечал за предыдущие две картины.

Первая часть «Достать ножи» вышла в 2019 году и получила массу положительных отзывов, а премьера второго фильма состоялась в 2022 году — картину тоже приняли очень тепло как критики, так и обычные зрители.

Премьера фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» состоится в 2025 году, а съёмки должны начаться уже в ближайшее время.