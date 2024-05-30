Хоумлендер выступает с сольным концертом — на новом кадре 4-го сезона сериала «Пацаны»

Amazon опубликовала в соцсети X (ранее Twitter) новый кадр из четвёртого сезона сериала «Пацаны». На нём изображён всё такой же неотразимый Хоумлендер в исполнении Энтони Старра, который выступает на сцене перед толпой людей.

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Напомним, четвёртый сезон расскажет о событиях после финала третьего. События развернутся через месяц после финала «Поколения Ви», а последние эпизоды уже плавно подведут действие к началу второго сезона спин-оффа. Большую роль в сюжете сыграют Солдатик в исполнении Дженсена Эклса и сын Хоумлендера.

Премьера нового сезона шоу состоится 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь. Следующие серии будут выходить раз в неделю вплоть до 18 июля.