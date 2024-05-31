Фестиваль детского кино "Медвежонок" в 2024 году представит более 10 премьер

В Великом Новгороде впервые открылся фестиваль молодого кино «Новое движение». Церемония открытия состоялась в Новгородской областной филармонии имени А.С. Аренского и собрала немало звездных гостей.

По фиолетовой ковровой дорожке фестиваля прошли: Артём Михалков, Максим Королёв, Андрей Никитин, Михаил Пореченков, Лянка Грыу, Маруся Климова, Анна Бегунова, Иван И. Твердовский, Кирилл Зайцев, Григорий Калинин, Ангелина Никонова, Ольга Смирнова, Валери Зоидова, Анна Савранская, Андрей Золоторёв, Софья Донианц, Ситора Алиева, Клавдия Коршунова, Григорий Подземельный, Светлана Гольцман, Наталья Мокрицкая, Елена Николаева, Юрий Коробейников и другие.

Артём Михалков (генеральный продюсер фестиваля молодого кино «Новое движение»): «Наш фестиваль “Новое движение” о молодом кино и молодых талантах. Очень важно, что он проходит именно в Великом Новгороде, потому что это — сердце России. И, мне кажется, та культура, которая царит в городе — абсолютно современная, что сочетается с нашим фестивалем».

Иван И. Твердовский (режиссёр, председатель жюри фестиваля молодого кино «Новое движение»): «Каждый год появляются новые режиссёры, новые классные ребята, которые хотят высказываться, у которых много всего внутри, — и это, безусловно, здорово! И сегодня фестиваль молодого кино “Новое движение” соединяет в себе молодое и настоящее кино, где представлены авторы, которые, с одной стороны, уже много чего сделали и передали, но с другой стороны, это совсем юные и талантливые люди. Это не можем не восхищать!».

Михаил Пореченков (актёр): «Фестиваль “Новое движение” создан для того, чтобы встретиться вместе, поговорить, пообщаться, посмотреть новые работы, узнать о тенденциях в кинематографе, куда мы двигаемся и двигаемся ли вообще. Поэтому это хорошее время, замечательный город, природа, история, и главное — мы все вместе. Надеюсь, что этот фестиваль принесёт много впечатлений, радости и мыслей для того, чтобы продолжать делать новые работы. Я думаю, что конкурсная программа, которая здесь отобрана, должна быть интересной».

Маруся Климова (актриса): «Великий Новгород — это начало России, и очень здорово попасть сюда не просто как турист, а ещё и в рамках огромного фестиваля молодого кино “Новое движение”. Я считаю, что поддерживать молодых — это очень правильно, потому что любой человеку нужно одобрение, и важно его оценить, пока он “горит” этим. И этот фестиваль не исключение. Я желаю ему большого будущего, пусть у него будет действительно долгая фестивальная жизнь. Желаю удачи фестивалю, буду следить, и жить программами ближайших дней!».

Анна Бегунова (актриса): «Это совершенно молодой фестиваль, но всё на уровне! Мне безумно импонирует его концепция: награждают и выделяют молодое кино, артистов, операторов, продюсеров… Это всегда приятно, — каждый уедет с кинофестиваля со своей наградой. Все любимые люди сегодня здесь, на этой фиолетовой звездной дорожке. Да и сама дорожка создана в историческом месте — в новгородском Кремле. Это не может не поражать!».

Ведущий церемонии открытия стал российский актёр театра и кино, режиссёр и продюсер Кирилл Зайцев. Он отметил, что «Новое движение» является новым вызовом для нового поколения режиссеров.

Фестиваль со сцены представили его генеральные продюсеры Артём Михалков и Максим Королёв.

«Главная цель фестиваля — не просто показать молодое кино, а отразить актуальные тенденции в кинематографе, найти новые сюжеты и направления, но самое главное — дать им дальнейший ход. Мы хотим поддержать молодых режиссёров, дать им платформу для экспериментов и чувство общности с коллегами»,

— указали организаторы.

На церемонии открытия была вручена первая награда фестиваля — «Лучший молодой продюсер в России», которая присуждается Оргкомитетом и Дирекцией фестиваля. Приз был присужден Александру Андрющенко, режиссёру и продюсеру фильмов «Сто лет тому вперёд» и «Напарник», продюсеру лент «Лёд», «Лёд 2» и «Лёд 3», «Притяжение», «Вторжение», «Спутник», «Ника», «Чики», «Повелитель ветра» и др.

Далее ведущий представил все 8 фильмов конкурсной программы этого года: «Мох» Никиты Миклушова, «Мухадракон» Татьяны Колгановой, «Фаталити» Даниила Колотова, «Мы жили счастливо» Ильи Леутина, «Девка-баба» Аглаи Набатниковой, «Вы меня видели?» Екатерины Волковой, «Лиссабон» Светланы Филипповой и «Эра» Вениамина Илясова.

Затем был объявлен состав жюри. Председателем жюри стал российский кинорежиссёр, сценарист, педагог Иван И. Твердовский. Также в жюри вошли актёр театра и кино Никита Волков («Сёстры», «Трудные подростки», «Крецул», «Постучись в мою дверь в Москве»), кинооператор Юрий Коробейников («Тобол», «Холоп 2», «Метод», «Слово пацана. Кровь на асфальте»), актриса театра и кино Елена Николаева («Свадьбы и разводы», «Актрисы», «Лёд 3») и продюсер, киновед, кинокритик, программный директор Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний» Наталья Мокрицкая.

Жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшее визуальное решение» (награждается оператор), «Лучшая режиссёрская работа» и «Главный приз» — награда присуждается лучшему фильму.

Фестиваль молодого кино «Новое движение» продлится до 3 июня. Он создан при поддержке Министерства культуры России и Правительства Новгородской области.

Фото: Анна Темерина и Геннадий Авраменко