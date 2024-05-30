Майк Флэнеган перезагрузит «Изгоняющего дьявола»

Режиссер Майк Флэнеган снимет фильм «Изгоняющий дьявола» (The Exorcist) для студии Blumhouse. Как сообщает Deadline, автор таких популярных кино- и телехорроров, как «Призрак дома на холме», «Доктор Сон», «Клуб полуночников», «Падение дома Ашеров» и других, напишет и снимет совершенно новую историю, действие которой будет происходить во вселенной «Изгоняющего дьявола». В пресс-релизе Blumhouse особо подчеркивается, что это не будет сиквел фильма «Изгоняющий дьявола: Верующий» 2023 года.

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- «Изгоняющий дьявола» — одна из причин, по которой я стал режиссером, и для меня большая честь иметь возможность попробовать что-то свежее, смелое и устрашающее в этой вселенной, — говорит Флэнаган . - Воссоединение с моими друзьями из Blumhouse, с которыми я создал некоторые из моих любимых работ, делает это только еще более захватывающим.

Новый «Изгоняющий дьявола» станет четвертым совместным проектом режиссера и студии после «Окулуса» (2013), «Тишины» (2014) и «Уиджи. Проклятие доски дьявола» (2016). Флэнеган недавно завершил работу над «Жизнью Чака» (The Life of Chuck) - научно-фантастической драмой, основанной на новелле из сборника Стивена Кинга 2020 года «Если пойдет кровь».

Первый фильм «Изгоняющий дьявола» был снят в 1973 году режиссером Уильямом Фридкиным, получил четыре «Золотых глобуса», десять номинаций на «Оскар» и стал хоррор-классикой.