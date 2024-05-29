Почему Джипси Роуз Бланшар не хочет, чтобы к ней относились как к знаменитости

С момента выхода из тюрьмы в декабре прошлого года 32-летняя Джипси Роуз Бланшар откровенно рассказала о своей жизни до, во время и после убийства своей матери Клоддин “Ди Ди” Бланшар. Около десяти лет назад эта история прогремела на весь мир, а в последствии на ее основе снято множество документальных фильмов. Мать девочки долгие годы убеждала общественность в плохом здоровье дочери, пользовалась щедрыми пожертвованиями и не давала ребенку нормально взрослеть, подменив документы и даже дату рождения.

В конце концов девушка догадалась о замысле Ди Ди, тайно познакомилась в интернете с парнем и вместе они придумали план убийства женщины. После совершенного преступления обоих осудили на несколько лет. Сама того не желая, Джипси превратилась из жертвы-убийцы в настоящую звезду, за которой следят миллионы зрителей. Однако, как оказалось, ей самой такая роль не по душе.

Девушка напомнила фанатам в социальный сетях, что она “НЕ знаменитость”, а простой человек, “переживший травму, который до сих пор исцеляется от эмоционального, психического и медицинского насилия”. Она добавила, что открыто рассказала о мамином так называемом синдроме Мюнхгаузена по доверенности, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с аналогичными проблемами.

Сейчас Джипси проходит психотерапию и даже воссоединилась со своей сестрой Мией. Пару лет назад, еще будучи в тюрьме, она вышла замуж за молодого человека по имени Райан Андерсен, но в апреле этого года пара развелась. В данный момент девушка встречается с бывшим женихом и готовится к премьере ее собственного документального сериала.