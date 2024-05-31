Сериал «И просто так», 3 сезон: что известно о шоу-продолжении

В декабре 2021 года состоялась премьера сериала «И просто так» — сиквела культового «Секса в большом городе». Новый взгляд на жизнь повзрослевших подруг из Нью-Йорка, которые пытаются отыскать свое счастье, вызвал неоднозначные зрительские отзывы. Второй сезон сериала закончился летом 2023-го, и еще до премьеры финального эпизода сериал официально продлили.

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«Лента.ру» рассказывает, что известно о сюжете третьего сезона «И просто так», какие актеры вернутся к своим ролям, а также называет дату выхода продолжения.

Главное о третьем сезоне «И просто так»

Дата выхода

Новости о том, что шоу «И просто так» получит продолжение, появились 22 августа 2023 года — за два дня до выхода финального эпизода второго сезона.

Точная дата выхода нового сезона пока держится в секрете, однако издание The Hollywood Reporter утверждает, что его премьера состоится не раньше 2025 года.

Ожидается, что третий сезон сериала «И просто так» выйдет в 2025 году

Количество серий и хронометраж пока неизвестны. Напомним, что в первом сезоне шоу было десять эпизодов, а во втором — одиннадцать (финальная серия сезона была разделена на две части). Хронометраж серий составлял примерно 40 минут.

Первый эпизод третьего сезона шоу будет называться «Хорошие перспективы» (Outlook Good).

Производство

Интересно, что «И просто так» продлили на третий сезон, несмотря на неоднозначные отзывы зрителей и критиков. Весной 2024-го зрительский рейтинг сериала на сайте Rotten Tomatoes составлял всего 33 процента. От профессиональных критиков проект получил 56 баллов из 100 возможных.

Тем не менее шоураннер проекта Майкл Патрик Кинг признался, что команда «И просто так» очень рада провести еще больше времени во вселенной «Секса в большом городе».

«Мы с нетерпением ждем, когда сможем рассказать новые истории о жизни этих узнаваемых и вдохновляющих героев, которых сыграли потрясающие актеры», — поделился эмоциями он.

Производством третьего сезона «И просто так» займется та же съемочная команда, которая работала над первыми двумя частями шоу

«Шоураннер Майкл Патрик Кинг и его волшебная команда авторов, продюсеров, актеров и других членов съемочной группы даже 25 лет спустя продолжает очаровывать нас динамикой дружбы и обаятельными историями», — рассказала Сара Обри, руководитель направления оригинального контента стриминга Max.

Обри подчеркнула, что после премьеры второго сезона «И просто так» занимает лидирующую позицию в рейтинге оригинальных проектов Max, а также остается самым популярным сериалом-продолжением линейки Max Original.

Производство новой части сериала «И просто так» должно было забастовка Гильдии сценаристов США.

В итоге к работе над шоу Джессика Паркер опубликовала фотографию первой страницы готового сценария. О том, что читка нового сезона уже в процессе, также сообщили актрисы Синтия Никсон и Кристин Дэвис — этой информацией они поделились в своих социальных сетях.

Сюжет

Создатели не раскрывают детали сюжета, но обещают, что зрители увидят увлекательное продолжение любимой истории.

Мы с нетерпением ждем, когда зрители увидят, что произойдет с нашими любимыми жителями Нью-Йорка в третьем сезоне, - Сара Обри, руководитель направления оригинального контента стриминга Max.

В центре сюжета все также остается жизнь трех близких подруг Кэрри (Сара Джессика Паркер), Миранды (Синтия Никсон) и Шарлотты (Кристин Дэвис).

Повзрослевшие героини «Секса в большом городе», а также их возлюбленные, дети и друзья, продолжат строить свое счастье в шумном Нью-Йорке.

Чем закончился второй сезон «И просто так»

Второй сезон «И просто так» завершился расставанием Кэрри и ее возлюбленного Эйдана (Джон Корбетт), с которым та пыталась вновь построить отношения. Эйдан решил заняться воспитанием собственных детей, и Кэрри без сожаления отпустила бывшего. Миранда смогла наладить отношения с бывшим мужем Стивом (Дэвид Эйгенберг) и продолжила развивать карьеру правозащитницы. При этом герои согласились совместно заниматься воспитанием сына Брэйди (Ниал Каннингэм). Шарлотте удалось признать, что ее подросшие дети больше не нуждаются в постоянной опеке, и вновь вернуться на работу. В этом решении ее поддержал муж Гарри (Эван Хэндлер), который согласился взять на себя часть бытовых вопросов.

Актерский состав

В продолжении сериала к своим ролям вернутся основные участники каста — Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Также в сериале появится и новая героиня — персонажа по имени Мэри сыграет телеведущая и актриса Рози О’Донелл.

Какие актеры сыграют в третьем сезоне «И просто так»

Напомним, что в финале второго сезона зрители вновь увидели на экране Ким Кэтролл (Саманту из оригинального «Секса в большом городе»). Актриса, которая неоднократно негативно Сарой Джессикой Паркер. Пока неизвестно, появится ли Саманта в продолжении проекта.

В новом сезоне уже точно не примут участие два значимых героя из предыдущих сезонов. В проект не вернется Сара Рамирес, исполнившая роль Че Диас, — по словам создателей, история ее героини получила логичный финал.

Еще одной актрисой, покинувшей «И просто так», стала Карен Питтман — в сериале она играла профессора Найю Уолес, близкую подругу и учителя Миранды. Сообщается, что Питтман покинула сериал из-за занятости в других проектах.