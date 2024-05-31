Появились первые кадры со съемок фильма «Возвращение в Сайлент Хилл»

Японская компания Konami поделилась новыми кадрами со съёмок фильма «Возвращения в Сайлент Хилл» — экранизации второй части культовой серии Silent Hill.

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За постановку ленты отвечал режиссёр культового фильма «Сайлент Хилл» Кристоф Ган, а главные роли в фильме исполнили Джереми Ирвин («Боевой конь») и Ханна Эмили Андерсон («Люди Икс: Тёмный Феникс»). Картина также выйдет и в России, дата премьеры будет объявлена позже.

Видео доступно на YouTube-канале Silent Hill (Official). Права на видео принадлежат Konami.

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На первых кадрах из ленты можно увидеть некоторые знакомые локации из игры, включая вступительную сцену, подготовку к съёмкам эпизода с Пирамидоголовым и прогулку главного героя по туманному лесу. В небольшом ролике авторы рассказали, что стремились использовать грим и практические эффекты: так, странно дёргающихся монстров в ленте сыграли настоящие танцоры и акробаты.

© KONAMI

«Возвращение в Сайлент Хилл» основано на культовой видеоигре Silent Hill 2 и рассказывает о Джеймсе Сандерленде, который отправляется в туманный город Сайлент Хилл, чтобы найти свою жену Мэри. Но тёмный, унылый городишко — уже не то место, каким он его запомнил. На своём пути герой встретит персонажей, которые кажутся ему слишком знакомыми, и они же пытаются отвлечь его от поисков Мэри.