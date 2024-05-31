Сценарий для фильма «Сокровище нации 3» уже в работе

В недавнем интервью режиссёр двух частей франшизы «Сокровище нации» Джон Тёртелтауб поговорил про третью часть. Как оказалось, для неё уже пишут сценарий, хотя Николас Кейдж, который говорил про ленту, заявлял, что триквела вообще не существует.

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По словам Тёртелтауба, над лентой работает «очень хороший сценарист», однако чего-то большего постановщик рассказать не может.

Сценарий пишется. Это не значит, что он будет закончен, но будет здорово, если это произойдёт. Прямо сейчас над ним работает очень, очень хороший сценарист, который стремится создавать действительно хорошие фильмы.

Джон также отметил, что в случае, если триквелу дадут зелёный свет, Николас Кейдж точно вернётся к главной роли. По словам режиссёра, им определённо стоит торопиться, поскольку «люди стареют и становятся менее заинтересованными».