1 июня состоялась премьера первых эпизодов комедийного сериала «Денискины рассказы» от братьев Андреасян. Шоу основано на одноимённом произведении писателя Виктора Драгунского. Согласно синопсису, Денису Викторовичу привозят его шестилетнего внука Дениса. Дедушка каждый день рассказывает внуку различные истории. В какой-то момент истории оживают, и внук Денис отправляется в путешествие в прошлое.

© Кадр из сериала

В первый сезон сериала войдёт 12 эпизодов. Каждую неделю будут выходить по два новых эпизода — премьера финальных состоится 3 июля.

Расписание выхода серий первого сезона сериала «Денискины рассказы»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 1 июня

2-я серия 1 июня

3-я серия 5 июня

4-я серия 5 июня

5-я серия 12 июня

6-я серия 12 июня

7-я серия 19 июня

8-я серия 19 июня

9-я серия 26 июня

10-я серия 26 июня

11-я серия 3 июля

12-я серия 3 июля