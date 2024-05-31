Начались съемки фильма «Почтарь» с Александром Петровым

Съемки полнометражного художественного фильма "Почтарь" с Александром Петровым в главной роли начались в Рязани. Премьера фильма запланирована на 2025 год, сообщили ТАСС в пресс-службе онлайн-кинотеатра Kion.

© Кадр из фильма "Лед"

"Онлайн-кинотеатр Kion приступил к съемкам полнометражного фильма "Почтарь" - драмы с элементами детектива, действие которой происходит в 1942 году в небольшом советском городке. Главного героя фильма, молодого чудаковатого почтальона, сыграет Александр Петров", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что премьера фильма состоится в 2025 году.

После цифровая премьера пройдет в онлайн-кинотеатре.

По сюжету важное письмо из военного ведомства пропадает и не доходит от почты до военкомата. Следователь ищет причину и понимает, что Почтарь - так зовут молодого почтальона жители города - последним видел письмо.

"После съемок и премьер больших фильмов, блокбастеров, я зашел на съемочную площадку камерного фильма, где впервые прочувствовал очень важную и простую вещь: я никому ничего не доказываю, даже себе, ничего не ожидаю от фильма, не ожидаю реакций на него, просто растворяюсь в классно-написанном сценарии, который по воле судьбы ждал меня много лет, в очень простой и очень сложной истории, в роли, подобной которой никогда не играл. Чистое творчество", - сказал Петров, его слова привели в пресс-службе.

Также в фильме снимаются Инга Оболдина, Полина Агуреева, Влад Абашин, Дмитрий Ковган, Александр Мичков, Юрий Беляев, Федор Лавров и Алексей Розин. Режиссером выступил Андрей Разенков ("Тесты для настоящих мужчин", "Северное сияние").

Съемки фильма проходят в Рязани и Рязанской области. Производством занимаются онлайн-кинотеатр Kion, ООО "Трикита Энтертэйнмент" при поддержке Министерства Культуры РФ.