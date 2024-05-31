«Полночь с дьяволом», «Асфальтовые джунгли», «Не для слабонервных» и еще 15 фильмов июня

Нашумевший инди-хоррор про контакт с демоном в эфире телешоу, триллер с Шоном Пенном о сотрудниках скорой помощи, боевик с Джессикой Альбой в духе «Джона Уика» и многое другое.

© Кадр из фильма "Полночь с дьяволом"

«Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.

​​«Полночь с дьяволом» («Late Night with the Devil»), реж. Кэмерон и Колин Кернсы

Где и когда смотреть: в кино — с 6 июня

Прошумевший на фестивалях инди-хоррор в формате «найденной пленки». Картина стилизована под запись хэллоуинского выпуска старого лейт-найт-шоу. В попытке спасти программу от закрытия из-за низких рейтингов ведущий (Дэвид Дастмалчян) приглашает в студию, предположительно, одержимую демоном девочку. Фильм стал предметом жарких споров из-за использования изображений, сгенерированных нейросетью.

«Асфальтовые джунгли» («Asphalt City»), реж. Жан-Стефан Совер

Где и когда смотреть: в кино — с 6 июня

Нигилистический триллер из основного конкурса Канн-2023 про двух сотрудников скорой помощи — салагу (Тай Шеридан) и бывалого (Шон Пенн), работающих на улицах Нью-Йорка

«На краю земли» («The Convert»), реж. Ли Тамахори.

Где и когда смотреть: в кино — с 6 июня

Исторический экшен Ли Тамахори («Умри, но не сейчас», «Три икса 2: Новый уровень») с Гаем Пирсом в роли британского проповедника, оказавшегося в центре конфликта между племенами маори в Новой Зеландии 1830-х годов.

«В порядке ли я?» («Am I OK?»), реж. Тег Нотаро и Стефани Аллинн

Где и когда смотреть: на Max — с 6 июня

Драмеди с Дакотой Джонсон в роли несчастной жительницы Лос-Анджелеса, которая на 33-м году жизни наконец понимает, почему ее романы с мужчинами все это время оказывались бесплодными.

«Проклятие «Зов могилы» («Pamyo»), реж. Чан Чжэ Хён

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Корейский хитовый ужастик (как сообщается, самый успешный кей-хоррор в истории с почти $100 млн сборов) про команду экспертов по сверхъестественному, которые пытаются избавить членов зажиточной семьи от злого духа и для этого выкапывают останки их предка, но вскоре обнаруживают, что поступать таким образом не стоило.

«Игра королевы» («Firebrand»), реж. Карим Айнуз

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Англоязычный дебют бразильца Карима Айнуза («Невидимая жизнь Эвридики») — историческая драма о противостоянии параноидального короля Генриха VIII (Джуд Лоу) и его последней жены Екатерины Парр (Алисия Викандер), назначенной регентшей на время заграничных войн. Премьера ленты состоялась на Каннском фестивале в прошлом году.

«Вторая жизнь Гарольда Фрая» («The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry»), реж. Хетти Макдональд

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Душещипательная драма про старичка Гарольда Фрая (Джим Бродбент), который узнает, что его давняя подруга неизлечимо больна, и решает пешком добраться до ее хосписа. Для этого ему предстоит пройти около 800 километров английских дорог.

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Комедийная драма, в которой незадачливый отец-стендапер (Бобби Каннавале), живущий вместе с пожилым папой (Роберт Де Ниро), отправляется в путешествие по стране вместе со своим аутистичным сыном. В актерском составе — Роуз Бирн, Вупи Голдберг и Вера Фармига.

«Четыре души Койота» («Kojot négy lelke»), реж. Арон Гаудер

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Венгерский мультфильм о коренных американцах, протестующих против строительства нефтепровода рядом с землями их предков.

«Унесенные призраками» («Sen to Chihiro no kamikakushi»), реж. Хаяо Миядзаки

Где и когда смотреть: в кино — с 20 июня

Культовое аниме Хаяо Миядзаки (и, пожалуй, лучший фильм XXI века) о девочке, которая пытается спасти себя и своих родителей после перемещения в мир духов.

«Второй акт» («Le deuxième acte»), реж. Квентин Дюпьё

Где и когда смотреть: в кино — с 20 июня

Комедия Квентина Дюпьё («Реальность», «Оленья кожа», «Даааааали!»), открывшая Каннский фестиваль в 2024 году. По сюжету девушка Флоранс (Леа Сейду) хочет представить возлюбленного Давида (Луи Гаррель) своему отцу Гийому (Венсан Линдон). В свою очередь Давид надеется свести Флоранс со своим другом Вилли (Рафаэль Кенар). Все они встречаются друг с другом в ресторане.

«Не для слабонервных» («Trigger Warning»), реж. Маули Сурья

Где и когда смотреть: на Netflix — с 21 июня

Англоязычный дебют индонезийской постановщицы Маули Сурьи («Марлина, убийца в четырех актах») — экшен-триллер в духе «Джона Уика» с Джессикой Альбой в главной роли. Звезда «Города грехов» играет травмированную коммандос, которая наследует от покойного отца бар и раскрывает тайну его внезапной смерти.

«Темные воды» («Honogurai mizu no soko kara»), реж. Хидэо Наката

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня

Повторный прокат джей-хоррора от режиссера «Звонков» Хидэо Накаты о разведенной матери, которая переезжает с дочерью в новую квартиру, где сталкивается со сверхъестественными явлениями.

«Горизонты: Часть 1» («Horizon: An American Saga — Chapter 1»), реж. Кевин Костнер

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня

Привезенная из Канн первая часть эпической вестерн-саги Кевина Костнера об Америке времен Гражданской войны. Запланировано как минимум четыре серии.

«Резервная копия» («Bod obnovy»), реж. Роберт Глоз

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня

Чешский киберпанк-детектив про недалекое будущее, где людей могут возвращать к жизни, если они сделали резервную копию мозга. Однажды жертвой убийства становятся разработчик этой технологии и его жена. За дело берется молодая следовательница, которая обнаруживает, что у самого ученого не было бэкапа.

«Клуб Зеро» («Club Zero»), реж. Джессика Хаузнер

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня (перенесен с марта)

Картина завсегдатайки Каннского фестиваля Джессики Хаузнер, где звезда бертоновской «Алисы в Стране чудес» Миа Васиковска играет новую учительницу в элитной частной школе, которая радикально меняет пищевые привычки своих учеников.

«Ты просто космос» («If You Were the Last»), реж. Кристиан Меркадо

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня

Фантастическая мелодрама, в которой пара космонавтов (Энтони Маки и Зои Чао) дрейфует на сломанном космическом шаттле и решает, в каких отношениях провести остаток жизни: дружеских или романтических.

«Семейные дела» («A Family Affair»), реж. Ричард Лагравенезе

Где и когда смотреть: на Netflix — с 28 июня

Ромком Ричарда Лагравенезе (сценарист «Короля-рыбака», режиссер «P. S. Я люблю тебя» и «Прекрасных созданий») с Николь Кидман, Заком Эфроном и звездой «Будки поцелуев» Джоуи Кинг. По сюжету девушка Зара (Кинг) работает ассистенткой кинозвезды Криса Коула (Эфрон), пока тот не влюбляется в ее мать (Кидман).

Примечание. Даты указаны по московскому времени.