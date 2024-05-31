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«Полночь с дьяволом», «Асфальтовые джунгли», «Не для слабонервных» и еще 15 фильмов июня

Нашумевший инди-хоррор про контакт с демоном в эфире телешоу, триллер с Шоном Пенном о сотрудниках скорой помощи, боевик с Джессикой Альбой в духе «Джона Уика» и многое другое.

«Полночь с дьяволом», «Асфальтовые джунгли», «Не для слабонервных» и еще 15 фильмов июня
© Кадр из фильма "Полночь с дьяволом"

«Газета.Ru» изучила, какие фильмы выходят в июне, и рассказывает о самых интересных.

​​«Полночь с дьяволом» («Late Night with the Devil»), реж. Кэмерон и Колин Кернсы

Где и когда смотреть: в кино — с 6 июня

Прошумевший на фестивалях инди-хоррор в формате «найденной пленки». Картина стилизована под запись хэллоуинского выпуска старого лейт-найт-шоу. В попытке спасти программу от закрытия из-за низких рейтингов ведущий (Дэвид Дастмалчян) приглашает в студию, предположительно, одержимую демоном девочку. Фильм стал предметом жарких споров из-за использования изображений, сгенерированных нейросетью.

«Асфальтовые джунгли» («Asphalt City»), реж. Жан-Стефан Совер

Где и когда смотреть: в кино — с 6 июня

Нигилистический триллер из основного конкурса Канн-2023 про двух сотрудников скорой помощи — салагу (Тай Шеридан) и бывалого (Шон Пенн), работающих на улицах Нью-Йорка

«На краю земли» («The Convert»), реж. Ли Тамахори.

Где и когда смотреть: в кино — с 6 июня

Исторический экшен Ли Тамахори («Умри, но не сейчас», «Три икса 2: Новый уровень») с Гаем Пирсом в роли британского проповедника, оказавшегося в центре конфликта между племенами маори в Новой Зеландии 1830-х годов.

«В порядке ли я?» («Am I OK?»), реж. Тег Нотаро и Стефани Аллинн

Где и когда смотреть: на Max — с 6 июня

Драмеди с Дакотой Джонсон в роли несчастной жительницы Лос-Анджелеса, которая на 33-м году жизни наконец понимает, почему ее романы с мужчинами все это время оказывались бесплодными.

«Проклятие «Зов могилы» («Pamyo»), реж. Чан Чжэ Хён

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Корейский хитовый ужастик (как сообщается, самый успешный кей-хоррор в истории с почти $100 млн сборов) про команду экспертов по сверхъестественному, которые пытаются избавить членов зажиточной семьи от злого духа и для этого выкапывают останки их предка, но вскоре обнаруживают, что поступать таким образом не стоило.

«Игра королевы» («Firebrand»), реж. Карим Айнуз

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Англоязычный дебют бразильца Карима Айнуза («Невидимая жизнь Эвридики») — историческая драма о противостоянии параноидального короля Генриха VIII (Джуд Лоу) и его последней жены Екатерины Парр (Алисия Викандер), назначенной регентшей на время заграничных войн. Премьера ленты состоялась на Каннском фестивале в прошлом году.

«Вторая жизнь Гарольда Фрая» («The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry»), реж. Хетти Макдональд

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Душещипательная драма про старичка Гарольда Фрая (Джим Бродбент), который узнает, что его давняя подруга неизлечимо больна, и решает пешком добраться до ее хосписа. Для этого ему предстоит пройти около 800 километров английских дорог.

«Папа» («Ezra»), реж. Тони Голдуин

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Комедийная драма, в которой незадачливый отец-стендапер (Бобби Каннавале), живущий вместе с пожилым папой (Роберт Де Ниро), отправляется в путешествие по стране вместе со своим аутистичным сыном. В актерском составе — Роуз Бирн, Вупи Голдберг и Вера Фармига.

«Четыре души Койота» («Kojot négy lelke»), реж. Арон Гаудер

Где и когда смотреть: в кино — с 13 июня

Венгерский мультфильм о коренных американцах, протестующих против строительства нефтепровода рядом с землями их предков.

«Унесенные призраками» («Sen to Chihiro no kamikakushi»), реж. Хаяо Миядзаки

Где и когда смотреть: в кино — с 20 июня

Культовое аниме Хаяо Миядзаки (и, пожалуй, лучший фильм XXI века) о девочке, которая пытается спасти себя и своих родителей после перемещения в мир духов.

«Второй акт» («Le deuxième acte»), реж. Квентин Дюпьё

Где и когда смотреть: в кино — с 20 июня

Комедия Квентина Дюпьё («Реальность», «Оленья кожа», «Даааааали!»), открывшая Каннский фестиваль в 2024 году. По сюжету девушка Флоранс (Леа Сейду) хочет представить возлюбленного Давида (Луи Гаррель) своему отцу Гийому (Венсан Линдон). В свою очередь Давид надеется свести Флоранс со своим другом Вилли (Рафаэль Кенар). Все они встречаются друг с другом в ресторане.

«Не для слабонервных» («Trigger Warning»), реж. Маули Сурья

Где и когда смотреть: на Netflix — с 21 июня

Англоязычный дебют индонезийской постановщицы Маули Сурьи («Марлина, убийца в четырех актах») — экшен-триллер в духе «Джона Уика» с Джессикой Альбой в главной роли. Звезда «Города грехов» играет травмированную коммандос, которая наследует от покойного отца бар и раскрывает тайну его внезапной смерти.

«Темные воды» («Honogurai mizu no soko kara»), реж. Хидэо Наката

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня

Повторный прокат джей-хоррора от режиссера «Звонков» Хидэо Накаты о разведенной матери, которая переезжает с дочерью в новую квартиру, где сталкивается со сверхъестественными явлениями.

«Горизонты: Часть 1» («Horizon: An American Saga — Chapter 1»), реж. Кевин Костнер

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня

Привезенная из Канн первая часть эпической вестерн-саги Кевина Костнера об Америке времен Гражданской войны. Запланировано как минимум четыре серии.

«Резервная копия» («Bod obnovy»), реж. Роберт Глоз

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня

Чешский киберпанк-детектив про недалекое будущее, где людей могут возвращать к жизни, если они сделали резервную копию мозга. Однажды жертвой убийства становятся разработчик этой технологии и его жена. За дело берется молодая следовательница, которая обнаруживает, что у самого ученого не было бэкапа.

«Клуб Зеро» («Club Zero»), реж. Джессика Хаузнер

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня (перенесен с марта)

Картина завсегдатайки Каннского фестиваля Джессики Хаузнер, где звезда бертоновской «Алисы в Стране чудес» Миа Васиковска играет новую учительницу в элитной частной школе, которая радикально меняет пищевые привычки своих учеников.

«Ты просто космос» («If You Were the Last»), реж. Кристиан Меркадо

Где и когда смотреть: в кино — с 27 июня

Фантастическая мелодрама, в которой пара космонавтов (Энтони Маки и Зои Чао) дрейфует на сломанном космическом шаттле и решает, в каких отношениях провести остаток жизни: дружеских или романтических.

«Семейные дела» («A Family Affair»), реж. Ричард Лагравенезе

Где и когда смотреть: на Netflix — с 28 июня

Ромком Ричарда Лагравенезе (сценарист «Короля-рыбака», режиссер «P. S. Я люблю тебя» и «Прекрасных созданий») с Николь Кидман, Заком Эфроном и звездой «Будки поцелуев» Джоуи Кинг. По сюжету девушка Зара (Кинг) работает ассистенткой кинозвезды Криса Коула (Эфрон), пока тот не влюбляется в ее мать (Кидман).

Примечание. Даты указаны по московскому времени.

Фильмы и сериалы
Три икса 2: Новый уровень
Прекрасные создания
Тёмная вода
P.S. Я люблю тебя
Проклятие
Папа
Город грехов
Звонок
Реальность
Алиса в стране чудес
Звонки
Джон Уик
ПРЕДОК
Ричард Лагравенезе
Джоуи Кинг
Хаяо Миядзаки
Крис Коул
Квентин Дюпье
Венсан Линдон
Энтони Маки
Роуз Бирн
Тони Голдуин
Вера Фармига
Вупи Голдберг
Кевин Костнер
Луи Гаррель
Шон Пенн
Джим Бродбент
Николь Кидман
Алисия Викандер
Роберт де Ниро
Джуд Лоу
Джессика Альба
Netflix