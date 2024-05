Восемь жизнеутверждающих фильмов, которые рекомендуют психологи

Каждый из них может помочь при том или ином состоянии.

Что такое кинофильм? Возможность развлечься, отвлечься, провести время? Верно! А кроме того, хорошее кино — это метафора многих ситуаций, с которыми мы сталкиваемся в жизни. Оно помогает нам лучше разобраться в себе и в окружающих. Именно поэтому мы смеёмся, грустим во время просмотра фильмов.

Уже будучи взрослым, Гари Соломон оказался в очень трудном положении. Потеряв все сбережения, он начал злоупотреблять алкоголем. Затем пристрастился к наркотическим веществам. Финал мог бы быть ожидаемо печальным, если бы… не кино!

С детства Гари Соломон был киноманом — именно это помогло справиться с жизненными сложностями и отказаться от пагубных пристрастий. После этого он решил помогать людям и стал психотерапевтом.

Став известным врачом, он предложил одной женщине рассказать, что она почувствовала после просмотра фильма. Её ответ: «Я как будто смотрела свою жизнь!» С одной стороны, он поразил доктора, а с другой — подтолкнул к дальнейшей работе в этом направлении.

Кинотерапия

Гари Соломон стал одним из основоположников очень интересного направления в арт-терапии — кинотерапии. В его основу заложена идея, что в процессе просмотра фильма человек может более отчётливо осознать собственные сложности, проработать ситуации, аналогичные тем, которые он видит на экране.

Причём психотерапевтический эффект после просмотра фильма далеко не всегда «шоколадка». Как и каждый из нас в реальной жизни, герои кинолент оказываются в разных ситуациях: сложных, опасных, травмирующих, требующих.

Поэтому суть методики Доктора Кино (так называли Соломона коллеги и клиенты) сводится к тому, чтобы помочь человеку отрефлексировать собственные проблемы наиболее щадящим и безопасным способом — проводя параллели с кинематографическими образами.

Синемалогия, фильмотерапия, кинойога

Строго говоря, Гари Соломон не был первым, кто заговорил о психотерапевтичности кинематографа. Отцом-основателем подхода обычно называют основоположника онтологической школы в психологии Антонио Менегетти. В 1972 году он опубликовал книгу La cineterapia («Кинотерапия»), а позже переименовал методику в синемалогию.

Толчком для её появления также стал собственный опыт врача. Однажды он увидел, как люди, бывшие его клиентами, жарко спорили по окончании просмотра фильма. Но почему?.. Менегетти казалось, что именно эта лента должна была трактоваться однозначно. Однако у участников просмотра были разные точки зрения.

В книге «Кино. Театр. Бессознательное» Менегетти говорит о пользе обсуждения фильмов в процессе индивидуальной, семейной, групповой терапии. Анализ героев, их взаимоотношений и поступков помогает человеку отстраниться — действие происходит с другими — и одновременно провести параллели с собственной жизнью.

Психотерапевт из Лондона Берни Вудер стал использовать фильмотерапию в 90-е годы ХХ века. Он считает, что правильно подобранный фильм и дальнейший анализ под руководством квалифицированного специалиста помогают избавиться от чувства тревожности, депрессивных состояний.

Просматривая фильмы с клиентами, Вудер помогает людям лучше осознавать свои чувства и мысли, анализировать нездоровые паттерны в поведении и отношениях.

Интересен подход кинойоги, предложенный психотерапевтом Тэвом Спарксом. Он считает, что фильм — это возможность изменить жизнь зрителя. Чтобы это произошло, считает он, нам важно настроиться именно на такой результат.

Методика кинойоги предполагает, что до просмотра кино человек должен зафиксировать своё состояние: чувства, мысли, ощущения. И быть готовым к изменениям — качественный фильм всегда расскажет нам что-то, чего мы не знали о себе до сих пор. То есть это своеобразный способ трансформации личности.

8 жизнеутверждающих фильмов

Начинаем наш сеанс кинотерапии. Или фильмотерапии. А может быть, кинойоги? В общем, не так важно название. Подумайте о своих проблемах. Что вас больше всего беспокоит сейчас?

Обратите внимание: после каждого описания вы найдёте «рецепт» (врачи сокращают до Rp) — при каких состояниях лучше всего включить тот или иной фильм.

«Ангел-А», Франция, 2005

Режиссёр: Люк Бессон.

В главных ролях: Жамель Деббуз, Рье Расмуссен, Жильбер Мелки, Серж Рябукин и другие.

Возрастное ограничение: 16+.

28-летнего Андре преследуют крупные неприятности во главе с парижскими бандитами. Да-да, во Франции тоже криминогенная обстановка не ахти — се ля ви!

Молодой человек уже почти совсем решает свести счёты с жизнью, как вдруг на его пути появляется Она. «На пути» — в прямом смысле: девушка в маленьком чёрном платье прыгает на глазах главного героя с моста в Сену.

Мог ли истинный француз Андре остаться в стороне? Разумеется, нет. Он кинулся в воду, чтобы спасти незнакомку. Но кто кого спасает? Выяснилось, что девушку зовут Ангел-А, она работает ангелом и приходит на помощь тому, кто в этом особенно нуждается.

С появлением Ангела-А в жизни Андре начинают происходить удивительные изменения. Возможно, что-то подобное ждёт и вас после просмотра этой светлой фэнтезийно-комедийной мелодрамы.

Rp: смотреть тем, кто страдает от чувства одиночества.

«Король говорит», Великобритания — США, 2010

Режиссёр: Том Хупер.

В главных ролях: Колин Ферт, Джеффри Раш, Хелена Бонем Картер, Гай Пирс и другие.

Возрастное ограничение: 16+.

Альберт — герцог Йоркский — готовится взойти на трон после отречения его брата, чтобы, продолжая незыблемые традиции британской монархии, стать королём Георгом IV. Но ему очень не хочется быть продолжателем династии. И тому есть веская причина — Альберт отчаянно заикается!

Оцените «масштаб катастрофы» — это не фантазия сценариста Дэвида Сайдлера, а исторический факт! Георг IV действительно сильно заикался, особенно в преддверии публичных выступлений. Воспримет ли нация и мировое сообщество всерьёз такого короля?.. Вопрос риторический.

Однако ситуация может измениться к лучшему, ведь жена Альберта, королева-консорт Елизавета Боуз-Лайон, нашла для него экстравагантного специалиста — логопеда из Австралии Лайонела Лога. Благодаря его мастерству герцог Альберт в итоге смог без запинки прочитать коронационную речь.

Фильм, изобилующий комедийными сценами (да-да, все пациенты равны для врача, даже если они будущие короли!), с его лёгкой и в то же время лирической атмосферой, прекрасными декорациями и костюмами собрал кучу наград, в том числе четыре «Оскара», став лучшим фильмом года.

Rp: «лекарство» от робости, нерешительности, фобии или комплекса неполноценности, отсутствия мотивации.

«День сурка», США, 1993

Режиссёр: Харольд Рэмис.

В главных ролях: Билл Мюррей, Энди МакДауэлл, Крис Эллиот, Стивен Тоболовски и другие.

Возрастное ограничение: 12+.

«Это худший день в вашей жизни. Может быть, пережить его снова?» — фраза из фильма, ставшая крылатой, точно отражает суть происходящего.

Телеведущий Фил Коннорс ежегодно приезжает в Пенсильванию, где 2 февраля отмечается День сурка — шуточный праздник, который всегда сопровождается весельем и смехом. Но в этот раз всё пошло по-другому.

Каждый день Фил просыпается… утром 2 февраля. Сначала это казалось удивительным, потом — раздражало. В конце концов главный герой оказался почти на грани помешательства (неудивительно, впрочем).

«День сурка» — многоплановая философская картина, несмотря на комедийную подачу. Зритель вместе с главным героем отвечает на множество вопросов. Как исправить прошлое? Можно ли предотвратить то или иное событие? Чем оборачиваются для нас самих и окружающих наши поступки?..

В какой-то момент кажется, что воронка Дня сурка затягивает Фила Коннорса окончательно и безвыходно. Но так ли это в действительности?..

Rp: «принимать» при депрессии, отсутствии смысла жизни, ощущении серости и беспросветности.

«Беги, Лола, беги!», Германия, 1998

Режиссёр: Том Тыквер.

В главных ролях: Франка Потенте, Мориц Блейбтрой, Херберт Кнауп, Нина Петри и другие.

Возрастное ограничение: 18+.

Ещё один фильм, в котором раскрывается тема «временной петли» в ракурсе ответственности человека за свою судьбу и за благополучие окружающих. Ключевой вопрос, проходящий через всю картину: «Что было бы, если бы?..» Но жизнь диктует свои условия — здесь и сейчас.

Обстоятельства сложились так, что Мэнни угрожает смертельная опасность. Он потерял сумку с деньгами скорых на расправу людей. У его девушки Лолы есть всего 20 минут, чтобы выручить любимого человека.

Фильм построен по принципу «Лего». Части можно менять местами — последовательность действий не так важна. Важнее все те люди, которые встречаются на пути бегущей девушки.

По ходу действия мы узнаём их (или свои?) истории. Тыквер показывает, как столкновения с Лолой в разных частях фильма в разных же обстоятельствах формируют будущее самих этих людей (на память сразу же приходит известный рассказ Брэдбери «И бабочка летит», правда?).

Но на ключевой вопрос, проходящий через всю картину: «Что было бы, если бы?..» — ответа нет. Жизнь диктует свои условия — здесь и сейчас. Будем играть по установленным правилам! А заодно узнаем, действительно ли выбора нет и от нас ничего не зависит.

Rp: «препарат» назначается при ощущении невозможности повлиять на свою жизнь, усталости, нулевом ресурсе.

«1+1», Франция, 2011

Режиссёры: Оливье Накаш, Эрик Толедано.

В главных ролях: Франсуа Клюзе, Омар Си, Анн Ле Ни, Одри Флеро и другие.

Возрастное ограничение: 16+.

Престижные кинопремии «Сезар», «Жорж», «Гойя» — далеко не полный список наград киноистории, основанной на реальных событиях.

Аристократ Филипп в результате тяжёлой травмы оказался прикован к инвалидному креслу. У него есть всё: имя, дворец, деньги. Но нет главного — здоровья. Ему нужен физически сильный помощник.

Кажется, недавно освободившийся из тюрьмы молодой человек по имени Дрисс (в «анамнезе» марихуана, криминальные разборки и так далее) меньше всех подходит на эту роль. Да и работать он не хочет — к Филиппу приходит только ради того, чтобы получить формальный отказ (требование биржи труда).

Но работодатель решает иначе. Отказа Дрисс не получает. Вместо этого он становится помощником Филиппа.

Вначале парень всячески сопротивляется новой работе, но скоро отношения «работодатель — подчинённый» перешли в плоскость настоящей дружбы. Несмотря на отсутствие образования и криминальное прошлое, Дрисс обладает тем, что было необходимо Филиппу — умением быть другом.

Rp: отличное средство для решения коммуникативных проблем. Поможет преодолеть непонимание, найти общий язык с близкими, друзьями, коллегами.

«Ангел за моим столом», Новая Зеландия — Австралия — Великобритания — США, 1990

Режиссёр: Джейн Кэмпион.

В главных ролях: Керри Фокс, Алексия Кеог, Карен Фергюсон, Ирис Черн и другие.

Возрастное ограничение: 16+.

У Дженет есть родители, четыре сестры, брат, огненно-рыжие волосы. Кажется, что ещё нужно для счастья? Если бы всё было так просто…

Главная героиня фильма — тихая, робкая, застенчивая девочка с явно выраженным талантом — она пишет стихи и рассказы. Их оценили сначала в школе, а позже, когда девушка училась в колледже, даже начали публиковать.

Однако она считает себя очень некрасивой. На почве застенчивости и комплекса по поводу внешности у девушки развивается депрессия — частая спутница одарённых людей. Но Дженет оказывается в психиатрической клинике, где ей ставят неверный диагноз — шизофрения. Начинается тяжёлое лечение.

Девушка при этом не сдаётся и продолжает писать. Будучи пациенткой психиатрической лечебницы, она становится лауреатом престижной литературной премии, получает грант. После этого ей удаётся покинуть клинику и отправиться в Европу. Впереди новые испытания и победы.

Фильм-биография снят на основе книг новозеландской писательницы Дженет Фрейм To the Is-Land, An Angel at My Table и The Envoy from Mirror City.

Rp: рекомендуется для укрепления силы воли, при недостатке настойчивости, целеустремлённости.

«Уличный кот по кличке Боб», Великобритания, 2016

Режиссёр: Роджер Споттисвуд.

В главных ролях: Люк Тредэвэй, кот Боб, Рута Гедминтас, Джоанн Фроггатт и другие.

Возрастное ограничение: 16+.

Светлый, добрый автобиографический фильм режиссёра Роджера Споттисвуда, страдавшего наркотической зависимостью и вылечившегося благодаря силе воли и… рыжему коту!

Жизнь уличного музыканта Джеймса Боуэна стала мучением для него самого и его близких из-за пристрастия к наркотикам. Главный герой потерял почти всё: работу, жильё, от него отвернулись родители.

В какой-то момент он твёрдо решил избавиться от пагубной привычки. Разумеется, было непросто. Зависимость не отпускает человека сразу, а иногда не отпускает никогда. Именно так случилось с приятелем Джеймса Бэзом, который умер от передозировки, не дождавшись приезда скорой.

Но случайное появление в жизни Джеймса рыжего бродяги — кота, получившего кличку Боб — помогает главному герою справиться с многочисленными испытаниями. Он наполнил жизнь Боуэна важным смыслом — мы в ответе за тех, кого приручили. Ответственность помогла преодолеть сложную проблему.

Решив помочь другим людям пройти непростой путь избавления от наркотической зависимости, Джеймс пишет книгу-бестселлер «Уличный кот по кличке Боб». Её успех помог автору сменить социальное жильё на собственное, где он живёт с верным пушистым товарищем.

Rp: необходимо тем, кто борется с вредными привычками, зависимостями.

«Братья Блюз», США, 1980

Режиссёр: Джон Лэндис.

В главных ролях: Джон Белуши, Дэн Эйкройд, Джеймс Браун, Кэб Кэллоуэй, Рэй Чарльз, Кэрри Фишер, Арета Франклин, Генри Гибсон, Том Эрхарт и другие.

Возрастное ограничение: 16+.

Сюжет комедии на века прост до банальности: два брата Джейк и Элвуд решили помочь католическому приюту. Они выросли в этом заведении, у которого сейчас не лучшие времена. Если приют не оплатит $ 5000 налога на недвижимость, то через 11 дней его снесут.

Братья решают устроить благотворительный концерт в пользу приюта. Но сделать это непросто. Джейк только что освободился после очередной отсидки, за Элвудом охотится весь криминальный мир Чикаго. И всё же братья отправляются в путь на своем Блюзмобиле, чтобы собрать некогда популярную группу The Blues Brothers.

Не будем раскрывать всех карт — скажем только, что, как это бывает всегда в голливудском кино, зрителю обеспечен бешеный адреналин: погони, драки, свалка из полицейских автомобилей. И, разумеется, хеппи-энд: концерт состоялся, братья передали чек на оплату налога, после чего спокойно отправились в тюрьму.

Но главное в другом. «Братья Блюз» — уникальный фильм-концерт. Наряду с профессиональными актёрами в нём снимались звëзды прошлых лет, выступавшие в жанре ритм-энд-блюз. Имена Рэя Чарльза, Ареты Франклин, Кэба Кэллоуэя и других легендарных музыкантов не оставят равнодушными меломанов.

Rp: кино для тех, кто чувствует выгорание, апатию, разуверился в своих силах… А также абсолютно для всех, кто любит старый добрый ритм-энд-блюз!

Настройтесь на просмотр

Представьте, что ближайшие полтора-два часа вы проведёте не перед экраном, а в кабинете психотерапевта. Да-да, именно так! Ведь мы говорим о возможности преодоления сложных проблем и негативных состояний при помощи кино.

И соблюдайте главное правило: как и в кабинете психолога, погружение должно быть полным. В этом случае вы получите максимальную пользу и, разумеется, удовольствие.