«‎Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки выйдет на «Кинопоиске» в июне

Анимационный фильм "Мальчик и птица" (Kimitachi wa Dou Ikiru ka) японского режиссера и художника Хаяо Миядзаки станет доступен пользователям онлайн-кинотеатра "Кинопоиск" в июне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платформы.

© Кадр из фильма "Мальчик и птица"

"Мы знаем, что аудитория Хаяо Миядзаки гораздо шире, чем аудитория любителей аниме, и знаем, что наши зрители любят его фильмы. "Мальчик и птица" стал заметным событием в российском прокате, заработав более 450 млн рублей, и мы уверены, что последний фильм Миядзаки станет событием для аудитории "Кинопоиска". "Мальчик и птица" будет доступен в подписке "Плюс Больше кино" на "Кинопоиске" и станет главной полнометражной премьерой июня", - сказал директор по контенту "Кинопоиска" Николай Буц, его слова привели в пресс-службе.

В центре сюжета - школьник Махито, живущий в Японии во времена Второй мировой войны. В результате бомбардировки погибает его мать, а отец вскоре вместе с сыном перебирается в деревню и женится на тете Махито - сестре его погибшей матери. В новом месте мальчику приходится непросто, к тому же он замечает повсюду странную цаплю. В один из дней большая серая птица сообщает Махито, что он может увидеть свою мать. Вместе они отправляются в рискованное путешествие.

Фильм "Мальчик и птица" частично создан по мотивам книги Kimitachi wa Dou Ikiru ka ("Как поживаете?") писателя Ёсино Гэндзабуро, опубликованной в 1937 году. При этом картина Миядзаки не следует сюжету романа, лишь единожды это название мелькает в фильме. В отличие от предыдущей работы в жанре реализма "Ветер крепчает", в новом фильме Миядзаки уходит от него, возвращаясь к атмосфере своих более ранних мультфильмов. В 2013 году Миядзаки объявил, что "Ветер крепчает" станет его последним полнометражным фильмом, однако в 2017 году режиссер вернулся в мир художественной анимации как раз для работы над "Мальчиком и птицей".

На производство нового фильма у студии Ghibli ушло 7,5 года. Миядзаки работал над картиной с 2016 года, делая по одной минуте в месяц. Изначально студия Ghibli позиционировала "Мальчика и птицу" как прощальный фильм 82-летнего мастера.

Однако позже вице-президент студии Ghibli Дзюнити Нисиока опроверг эту информацию. По его словам, у Миядзаки есть идеи для новых произведений, и в скором времени аниматор собирается приступить к работе.