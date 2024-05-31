Сериал «Слово пацана» стал лучшим в спецноминации «Сила в правде» на Премии ИРИ

В Москве подвели итоги III Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития Интернета. В этом году контент-премия страны для создателей социально значимых проектов состоялась в двух частях. 5 марта в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус" наградили первых 14 победителей. На второй части Премии, которая состоялась 30 мая в киноконцертном комплексе "Мосфильм", назвали лучшие проекты еще в 21 номинации.

© Российская Газета

Гостями церемонии стали: заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр культуры РФ Ольга Любимова, начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, советник Президента РФ Елена Ямпольская, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель председателя Государственной думы РФ Петр Толстой, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров, генеральный директор "Национальной медиагруппы" Светлана Баланова, заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" и директор ТНТ Тина Канделаки, генеральный директор НТВ Алексей Земский, председатель совета директоров МТС Медиа Софья Митрофанова, директор по контенту медиасервисов "Яндекс" Ольга Филипук, режиссеры Федор Бондарчук, Жора Крыжовников, Сергей Урсуляк, Алексей Учитель, Игорь Угольников, писатели Александр Цыпкин и Константин Образцов и другие.

"В России сейчас Год семьи. А семья - это люди. И Премия ИРИ - прежде всего про людей. Про тех, кто создает талантливые проекты, трудясь за кадром, и хочет по-честному говорить с аудиторией. Про тех, кто в кадре - новых героев нашего времени, которые живут и делают что-то хорошее не только для себя, но и для близких, для своего города и региона, для своей страны. И про зрителей, ведь все эти проекты делаются и поддерживаются для них. Мы проводим Премию в третий раз и видим, что на рынке кратно выросло количество интересного аудитории, качественного и при этом содержательного контента, а это и есть одна из наших главных задач. Россиянам точно будет что посмотреть - искреннего, яркого, эмоционального - в ближайшие годы", - отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский.

2024 год был объявлен в России Годом семьи, поэтому заглавной темой торжественной церемонии стала "Сила притяжения Семьи". Вечер был разделен на три тематических акта: "Любовь", "Семья", "Родина". В качестве вручающих награды, ведущих и выступающих были приглашены семейные пары и представители семейных династий. Первую часть, "Любовь", провели российские гимнасты: олимпийский чемпион Никита Нагорный с женой, чемпионкой мира Дарьей Нагорной. Вторую - "Семья" - провели певец Дмитрий Маликов и его дочь Стефания. Завершающую часть "Родина" представили актер Андрей Мерзликин и его жена Анна Осокина. Голосом Премии традиционно стал Сергей Бурунов.

Открыла торжественный вечер певица MIA BOYKA, исполнившая с тремя родными сестрами песню "Новый герой" группы "Мираж" в новом звучании. Перед вторым актом для зрителей выступили художественный руководитель "Самоцветов" Юрий Маликов и саксофонист Владимир Пресняков-старший вместе с певцами Лерой и Сократом. Они исполнили хит "Все, что в жизни есть у меня" в новой аранжировке с симфоническим оркестром. Певица MIRAVI исполнила песню "Шум берез" в память о безвременно ушедших.

Финальной музыкальной точкой вечера стало символичное воссоединение певицы Анет Сай с мужем Дмитрием Пановым, более известным как рэпер 10AGE, который проходит службу в армии. Они исполнили песню "С ветром", а также "Служить России" совместно с Ансамблем песни и пляски Российской Армии им. Александрова. Поэтическое настроение зрителям создал актер театра и кино Павел Деревянко, декламирующий стихотворения перед каждым актом.

Награды победителям Премии вручили в 21 номинации, включая 15 основных, 2 тематические и 4 специальные.

Лучшей работой в номинации "Дебют" стал короткометражный фильм "Премия".

Лучшим "Видеоконтентом до 3 минут" назван ролик "Пушкинская карта" проекта "РазБЕРИсь".

Лучшим в номинации "Социальная интернет-акция" назван социально-просветительский проект "Пацаны меняются". Награду вручил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин.

В номинации "Короткометражный фильм" победу одержала работа "Тренер", рассказывающая о судьбе бывшего яхтсмена-олимпийца.

Mash Room назван лучшим Telegram-каналом. Победителей в этой номинации наградил Дмитрий "Гоблин" Пучков.

Композиция Максима Фадеева и Маши Гулевич "Скажите детям" стала лучшей в номинации "Музыкальный трек". Награду победителям вручили начальник Управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и певица Люся Чеботина.

Победу в номинации "Non-scripted проект" одержало музыкальное шоу "Залетай в тренды-2", в котором начинающие артисты получают шанс заявить о себе, записав трек со звездой.

Победителем в номинации "Спецпроект в интернет-СМИ" стал проект Lenta.ru "Оружие России: на страже Родины". Статуэтку победителям вручили пранк-журналисты Вован и Лексус.

Лучшим в номинации "Подкаст" стал проект "Не выходя из комнаты" новостного интернет-издания "Mash".

В номинации "Журналистский проект в Интернете" награду вручили проекту "МИРНЫЕ", рассказывающему о жизни простых людей в зоне конфликта. Статуэтку создателям проекта - МИА "Россия сегодня" - вручил актер, министр культуры Республики Северная Осетия - Алания Сослан Фидаров.

Игровой сериал "Крутая перемена" об учителе литературы, который днем учит подростков в школе, а вечером преподает заключенным, одержал победу в тематической номинации "Проект Года учителя". Статуэтку команде проекта в лице исполнителя главной роли, актера Никиты Ефремова, вручили заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и "Директор года России - 2023", директор школы № 25 города Калуги, советник министра просвещения РФ на общественных началах Алексей Мокрушин.

"Сегодня мы говорим о номинации, которая очень специальная, поскольку Президент объявил прошлый год Годом педагога и наставника. А все, у кого есть дети, знают, что самый большой стресс, который происходит в семье, - это когда дети сталкиваются с трудностями в учебе. Вы все, конечно, занимаетесь удивительно прекрасным делом, я вам всем по-хорошему завидую, поскольку мы в Правительстве - чем мы можем помогать? Кто-то скажет, не мешать, но мы еще и финансируем. И я считаю, что нужно сейчас поблагодарить ИРИ за площадку, которая дает возможности старту такого количества интереснейших проектов. И вы делаете удивительное чудо, поскольку вы конвертируете смысл и ценности в такую форму, которая живет вечно, и ей можно только наслаждаться", - сказал Дмитрий Чернышенко.

Блог Юлии Меньшовой "Сама Меньшова" наградили в номинации "Блог".

Документальный проект "Юности граница" о детях и подростках, которые приближают победу в тылу, стал лучшим в тематической номинации "Герои нашего времени". Он создан при содействии Российского движения детей и молодежи "Движение первых". Приз ведущей проекта Лилии Абрамовой (Татарке FM) и шести главным героям проекта вручил режиссер, генеральный директор "Мосфильма" Карен Шахназаров.

Работа "Романовы. Последнее слово" победила в номинации "Документальный проект".

В номинации "Игровой фильм" победу одержал фильм "Повелитель ветра", .

Лучшим "Игровым сериалом до 25 минут" назван "Политех".

Статуэтка в номинации "Игровой сериал более 25 минут" вручена драме "Плейлист волонтера" с Иваном Янковским в главной роли. Награду вручили министр культуры РФ Ольга Любимова и режиссер, сценарист и продюсер Сергей Урсуляк.

"В Год семьи хочется сказать большое спасибо Карену Георгиевичу Шахназарову: у нашей большой кинематографической семьи теперь есть большой общий дом - 17-й павильон "Мосфильма". Хочется сказать спасибо и коллегам из ИРИ. 17 лет назад мы смотрели сериал Сергея Владимировича Урсуляка "Ликвидация" и думали: "Хотим, чтобы сериалы были такими, чтобы наши артисты не стеснялись сниматься в сериалах". И это получилось во многом благодаря поддержке той команды, которая делает этот вечер", - сказала Ольга Любимова.

Приз в специальной номинации "Особый взгляд" вручён документальному фильму "Мама, короче говоря, пора жить как раньше".

Награду в номинации "Люди дела", совместной с ПСБ, получил цикл вертикальных видеороликов"Рабочий - класс!".

В спецноминации "Сила в правде" победил игровой сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Создателей проекта наградила семейная пара актеров Владимира Вдовиченкова и Елены Лядовой.

Спецнаграда в номинации "Быть человеком" вручена Отцу Киприану - в миру герою Советского Союза, автору-исполнителю песен об Афганской войне Валерию Анатольевичу Буркову. Статуэтку победителю вручили первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который присоединился к церемонии по видеосвязи, и генеральный директор Института развития Интернета Алексей Гореславский.