Пять фильмов с атмосферой СССР

Для кого-то эпоха СССР — приятное воспоминание, а для кого-то — уже совсем далекая история, которую проходят на уроках в школе. Несмотря на то, что это время безвозвратно ушло, в современном кино мы можем заметить тенденцию на ностальгическое возвращение к советскому периоду.

© Popcake.tv

Например, 30 мая в прокат выходит семейная комедия «Манюня: Приключения в Москве», которая покажет обстановку столицы в 1981 году. Об этом и других фильмах с духом СССР в нашей подборке.

Манюня: Приключения в Москве (2024)

«Манюня: Приключения в Москве» — уже второй полнометражный проект всеми любимой франшизы. На этот раз девочка с подружками Наринэ и Каринэ отправляется в столицу. Манюня мечтает побывать на концерте своей любимой группы «Земляне», но она и представить не может, сколько невероятных приключений и неожиданных знакомств ждет ее на пути.

Частное пионерское (2013)

Трогательный фильм о приключениях трех советских школьников, который затрагивает самые важные темы — долг, дружба, любовь. Мишка и Димка привязываются к бездомной собаке, которая однажды спасла их на рыбалке. Однако новый друг попадает к скорняку, и ребятам приходится выбирать: прийти на помощь или отправиться на смотр пионерских отрядов. У картины есть два не менее замечательных сиквела «Частное пионерское. Ура, каникулы!» и «Частное пионерское 3: Привет, взрослая жизнь!». Эта кинотрилогия точно поможет прочувствовать дух эпохи.

Однажды (2013)

Фильм снят по повести Юрия Короткова «Американка», и является уже второй интерпретацией этого сюжета. Однажды в Астрахани в 1972 году мальчик Леша влюбляется в девушку своего погибшего брата — Таню. Впереди у парня выпуск из школы, переезд в другой город, а пока он соглашается с Таней на «американку» — пари, по условиям которого проигравший должен исполнить любое желание победителя…

Легенда №17 (2012)

«Легенда №17» — захватывающий фильм, основанный на реальных событиях. Вы узнаете о жизни легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова, его восхождении к славе и первом матче Суперсерии СССР — Канада 1972 года. Тут есть все: невероятные достижения, атмосфера советского спорта и судьбы людей, которые навсегда изменили историю мирового хоккея.

Чемпион мира (2021)

Спортивная драма, основанная на реальном историческом событии — легендарном шахматном матче между советским гроссмейстером Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который проходил в 1978 году. Фильм не только о противостоянии двух великих умов, но и о сложных перипетиях судьбы, предательстве и интригах, которые сопровождали матч. Во всем слышаться отголоски советских реалий — председатель Спорткомитета СССР, решающий судьбы игроков, спортсмены, почувствовавших свободу за границей, давление власти и эмиграция.