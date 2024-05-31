Почему стоит посмотреть фильм «Маленький Будда» на выходных

В условиях дефицита громких западных премьер кинотеатры повторно выпускают блокбастер Бернардо Бертолуччи "Маленький Будда" 1993 года. Он может привлечь аудиторию, истомившуюся в бесплодной надежде заполнить образовавшийся духовный вакуум.

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Это далеко не лучший фильм автора "ХХ века" и "Конформиста". Более того, это едва ли не самая оглушительная его неудача, в свое время принятая мировой критикой с веселым сарказмом. Огромный по метражу фильм входит в его "восточную трилогию" ("Последний император" - "Под покровом небес" - "Маленький Будда"), где герои-американцы ищут духовных опор то в пекинском Запретном городе, то в Африке, то в монастырях Тибета. Сюжет построен на поисках буддийскими монахами нового воплощения, реинкарнации умершего Учителя. Эти поиски приводят их почему-то в американский Сиэттл - город бездушной прагматики, само воплощение атакующего материализма, где в семье архитектора Дина (Крис Айзек) и учительницы Лизы (Бриджит Фонда) растет девятилетний Джесси (очень убедительный Алекс Визендейнджер). Каким образом они установили родство парнишки из промышленного штата США с духовным лидером Тибета, нам не объяснят. Как и ту доверчивость, с которой родители Джесси принимают благую весть - немного легкого скепсиса, и вот уже строитель небоскребов с сыном внимают священным песням и ритуальным пляскам в далеком Катманду.

Так как посланец Тибета монах Лама Норбу (Ин Жочэн) сразу же вручает юному Джесси книжку с картинками о житии принца Сиддхартхи, ставшего Буддой, то в фильм входит мощный параллельный сюжет из далекого прошлого. Он о том, как избалованный богатством и красотой принц открывает для себя существование нищеты, уродства, болезней и самой смерти - все это действует на него так ошеломляюще, что он дарует свои царские одеяния встречному оборванцу и уходит в большой мир делать добро. Вместе со своим слугой и другом Чангой он свершает свою общеобразовательную одиссею: наблюдает, как умирают больные, как под действием огня вскипает плоть кремируемых, как пускают по течению реки их пепел, как живет отринувшее роскошь племя аскетов-голышей... Будущего Спасителя оберегают и люди, и звери, и гигантская кобра распускает на ним свой капюшон, чтобы укрыть от дождя.

Постоянный соавтор фильмов Бертолуччи великий оператор Витторио Стораро уже цветовым решением фильма педалирует сокрушительный контраст между холодной прагматикой Запада, где все сцены выдержаны в безутешных сине-стальных тонах, и яркими, теплыми, исполненными витальной силы красками Востока - мира, где много цветов, слонов и диких обезьян. Странный для такого мастера туристический, исполненный наивного идеализма взгляд на Восток как на прекрасную сказку - ведущий стиль этой половины фильма. И явно в расчете на коммерческий успех на роль принца приглашен 28-летний Киану Ривз, по происхождению ливанец, в расцвете его восточной красоты и голливудской славы. Играть ему здесь нечего - достаточно эффектно позировать, изображая сначала дворцового мажора, а затем царевича, спустившегося в народ и готового посвятить жизнь молитвам за его благополучие. Главная забота актеров в этой "восточной" зоне фильма - чтобы горели глаза.

В сущности, Бертолуччи откровенно снимает вампуку, где утилитарно ориентированный быт современной Америки обнаруживает свою немощь перед роскошью восточной сказки в духе Аладдина, в свою очередь имитирующей экранизированные жития святых наподобие киноверсий истории Христа. Он даже воспроизводит известные каждому ребенку композиции из популярных мультиков - наподобие диснеевского "Короля Льва", вздымающего толпе новорожденного младенца: "Он будет царем!". Точнее, это вышедший годом позднее мультик обдуманно или случайно спародировал сцену из "Маленького Будды".

До пародийности серьезно поданы трюизмы, в которых преподносится нам философия буддизма. Герой постиг, что с демонами можно справиться любовью и кротостью, и что каждое явление во Вселенной имеет свою причину. Он научился сострадать и передавать другим свои знания. И так стал Буддой.

Думаю, выход фильма Бертолуччи более чем своевременен. Его теперь смогут посмотреть новые поколения наших зрителей, абитуриентов подготовительного класса Школы нравственности. И точно так же, как ничего о жизни не знавший принц Сиддхартха, они будут впитывать простые базовые истины человеческого общежития и познают наконец, "что такое хорошо и что такое плохо".