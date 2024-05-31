В Забайкалье снимут фильмы о тыловиках к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Серию короткометражных фильмов о героях тыла времен Великой Отечественной войны снимет кинокомпания Burkalo Company в Забайкальском крае, проект приурочен к 80-й годовщине Победы. Идею поддержал губернатор Александр Осипов, сообщил ТАСС режиссер Баяр Барадиев.

© РИА Новости

"Мы сейчас достигли принципиального соглашения о том, что губернатор и правительство Забайкальского края поддерживают проект, что мы 100% сделаем этот проект про забайкальских тыловиков. Потому что история уникальная, интересная, в Забайкалье огромное количество героев и примеров трудовой доблести. <…> С этого дня мы начинаем собирать информацию, готовить концепции, сценарии, выбирать, сколько будет фильмов, какие это будут фильмы. Итоговые картины планируем показать в следующем году к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказал Барадиев.

Он подчеркнул, что Забайкальский край в годы войны внес большой вклад в Победу. В регионе действовало порядка 80 эвакуационных госпиталей, работали шахтеры, металлурги, сюда свозили детей-сирот. Труженики сел продолжали вести сельское хозяйство, поставляя пищу на фронт, а также подготавливая лошадей для конных войск.

Короткометражные фильмы станут частью историко-документального проекта "Тыловики", который зародился в Иркутской области. Как сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья, первый короткометражный фильм под названием "Подвиг железнодорожников" показали в День Победы. Съемки велись с привлечением и под контролем представителей научного сообщества. Всего в Иркутске создали девять картин, они будут выходить в течение года.

"Мы очень радеем за этот проект и хотим рассказывать о тыловых подвигах, трудовых коллективах, о том, почему о них нужно помнить. Планируем ввести его в школьную программу, если получится - в рамках внеклассного урока "Разговоры о важном", - приводятся в сообщении слова креативного продюсера компании Burkalo Company Георгия Грейзе.

Сейчас команда проекта ведет переговоры о съемках фильмов с представителями Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Дзержинска и других городов, получивших звание "Город трудовой доблести".

Чита - город трудовой доблести

Звание "Город трудовой доблести" было присвоено Чите указом президента России Владимира Путина от 10 сентября 2021 года. В поддержку инициативы было собрано 250 тыс. подписей. В ноябре 2022 года в центре города была открыта соответствующая стела.