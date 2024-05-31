«Падение империи» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в мае
Аналитическая компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2024 года. Данная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.
Лидером топа стала картина «Падение империи» Алекса Гарленда. На втором месте расположилась лента «Планета обезьян: Новое царство» — четвёртая часть перезапущенной франшизы. Тройку замкнул боевик «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант.
Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в мае
- «Падение империи»
- «Планета обезьян: Новое царство»
- «Каскадёры»
- «Атлас»
- «Годзилла и Конг: Новая империя»
- «Неожиданные связи»
- «Сорвать банк»
- «Годзилла: Минус один»
- «Мятежная Луна: Дарующая шрамы»
- «Эбигейл».