«Падение империи» стал самым популярным фильмом у российских пиратов в мае

Аналитическая компания F.A.С.С.T. по просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» составила рейтинг самых популярных фильмов у российских пиратов в мае 2024 года. Данная статистика публикуется ежемесячно, а её результаты основаны на числе нелегальных копий картин, найденных в российском сегменте интернета.

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Лидером топа стала картина «Падение империи» Алекса Гарленда. На втором месте расположилась лента «Планета обезьян: Новое царство» — четвёртая часть перезапущенной франшизы. Тройку замкнул боевик «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант.

Топ-10 самых популярных фильмов у российских пиратов в мае