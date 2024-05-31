Фестиваль детского кино «Медвежонок» в 2024 году представит более десяти премьер

Более 10 премьер фильмов и мультфильмов представит в 2024 году второй Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" в Перми. Об этом рассказали организаторы фестиваля в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

© Unsplash

"В этом году у нас процент премьер сильно увеличился. Помимо того, что в этом году фильмы, которые в прокате уже прошли, будут участвовать в фестивале, будут и новые фильмы, которые еще никто не видел, они будут в качестве премьер именно на фестивале "Медвежонок", - сказал президент кинофестиваля Гавриил Гордеев.

Как отметил программный директор фестиваля и кинокритик Егор Москвитин, в 2024 году на фестивале покажут 11 премьерных фильмов и мультфильмов, которые будут представлены практически во всех конкурсных программах. "Это примерно на 30% больше, чем было в прошлом году", - отметил Москвитин.

В частности, зрители кинофестиваля смогут увидеть новые киноленты "Мухадракон" Татьяны Колгановой, "Девка Баба" Аглаи Набатниковой, "Пришелец" Ивана Соснина и мультфильм "Альмандар" киностудии "Татармультфильм". На фестивале будут представлены и новинки среди сериалов: "Денискины рассказы" Артемия Драгунского, "Ненормальная" Таисии Игуменцевой, а также мультсериалы "Белые сны" Кирилла Федулова, "Большой поход" Дениса Сопегина, "Приключения Тонконожки" Константина Щекина и другие.

"Когда мы открывали фестиваль в прошлом году, мы еще думали, что будем проводить его раз в два года, потому что кино не так быстро делается, и мы опасались, что у нас будет недостаточно новых фильмов на каждый год. Но когда было объявлено, что 2024 год будет Годом семьи, то не проводить фестиваль детского, семейного кино и анимации было бы странно, - сказала в ходе пресс-конференции министр культуры Прикамья Алла Платонова. - Очень радостно, что в Пермь стремятся и снимать кино, и показывать кино на "Медвежонке" в конкурсной программе. Надеемся, что на этом фестивале индустрия российского кино в целом будет получать какой-то новый импульс вдохновения".

О фестивале

Второй Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" проходит в Перми с 31 мая по 2 июня. На фестивале будут представлены шесть программ: "Большое кино", "Большой мультфильм", "Сериалы", "Мультсериалы", "Почти взрослые" (для детей старше 12 лет) и "Спецпоказ".

Оценивать фильмы конкурсной программы полнометражного кино и анимации вновь будут как представители профессионального жюри, так и дети. В детское жюри вошли юные пермяки от 8 до 16 лет, отличившиеся в учебе или в спорте, а также дети из многодетных семей. В профессиональное жюри - кинематографисты, сценаристы и популярные актеры. В частности, в составе жюри фестиваля 2024 года продюсер фильмов и сериалов Ясмина Бен Аммар, шоураннер и креативный продюсер сериала "Волшебный участок" Александр Носков, актриса театра и кино Надежда Лумпова, сценарист, режиссер и директор компании Red Pepper Film Иван Соснин, детский писатель и сценарист Дмитрий Емец, киноактриса Ингрид Олеринская, старший редактор направления "подростковый контент" редакторского департамента АНО "Институт развития интернета" Анастасия Снежкина, актер театра и кино, режиссер и сценарист Иван Добронравов, а также пермский режиссер-документалист Ольга Аверкиева.

Частью деловой программы кинофестиваля станет блок "Почти готово" - своего рода инструмент поддержки будущих релизов. В рамках этой программы режиссеры и продюсеры презентуют фрагменты и полнометражных, анимационных картин и сериалов, которые находятся в стадии постпродакшена. Гости фестиваля первыми смогут увидеть отрывки фильмов, которые выйдут в прокат в 2024-2025 годах. Помимо этого, для пермяков и гостей города всех возрастов пройдут творческие встречи и мастер-классы с участием российских кинодеятелей и кинозвезд, все три дня кинофестиваля будет работать фестивальный городок на пермской эспланаде.

Организаторами фестиваля "Медвежонок" выступает Пермская кинокомиссия (АНО "Центр развития кинопроизводства") при поддержке правительства Пермского края и губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, а также Министерства культуры России и Министерства культуры Пермского края. Партнеры кинофестиваля в этом году - онлайн-кинотеатр "Окко" и кинокомпания "Централ Партнершип".