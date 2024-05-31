Пять потрясающих ромкомов, которые стоит посмотреть в выходные

Если в эти выходные у вас найдутся свободные два часа, почему бы не занять их просмотром фильма, который вызовет и смех, и слезы (исключительно светлые). Присаживайтесь поудобнее и получайте удовольствие!

© Кадр из фильма «Письма к Джульетте»

ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ

В центре сюжета лето 1963 года. Традиционная Америка и молодой Патрик Суэйзи, играющий танцора, работающего в элитной семейной базе отдыха. Потрясающая хореография, которая показала актера с более привычного для него ракурса. И, конечно, первая любовь и первое прощай.

Это не просто трогательная история о взрослении и ошибках юности. Это классика. Шедевр кинематографии, который если вы еще не видели, то срочно пора посмотреть. Кстати, саундтрек к фильму «She’s like the wind» Патрик исполнил сам.

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Разве можно говорить о комедиях и не вспомнить восхитительную картину Владимира Меньшова «Любовь и голуби»? Трио Александра Михайлова, Нины Дорошиной и Людмилы Гурченко навсегда вошло в историю и в наши сердца. Смешно до колик и грустно до слез.

Замечательный фильм о простой семье, о случайном романе и о том, как важно уметь прощать. Стоит ли упоминать, что картина разошлась на цитаты уже в первый год проката?

ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ

Харрисон Форд и Энн Хеч играют потерпевших крушение друзей по неволе. Попав в грозу, пилот был вынужден посадить самолет на необитаемом острове. Там двум героям предстояло не только выжить, но и найти общий язык. И, конечно, два абсолютно разных человек вдруг неожиданно сближаются. Да вот только девушка помолвлена с другим…

ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ

Очень хочется верить в то, что кто-то может подсказать верное решение в делах сердечных. Что кто-то может понять смятение и дать мудрый совет, когда жизнь, кажется, потеряла смысл. А что, если этот кто-то — Джульетта? Точнее, ее секретарши. Интересно, какова вероятность найти письмо, пролежавшее под камнем почти пятьдесят лет?

Добрый фильм о желании молодой писательницы помочь одной пожилой женщине отыскать возлюбленного, от которого она отказалась много лет назад. Но, получив ответ на свое уже забытое письмо, она приезжает из Лондона в Верону, чтобы встретить его… А пока она колесит по Италии переполненная надеждами, ее внук влюбляется в их очаровательную спутницу.

КРЫМСКИЙ МОСТ

Тут так и тянет вновь сказать: «Крым наш!». Ну да ладно, кино-то о любви и о строительстве. Или о строительстве и любви. Словом, получилась трогательная современная комедия с Катериной Шпицей в главной роли.

Здесь есть и романтика, и живописные пейзажи Тамани и Керчи, а главное — простота. Все герои похожи на нас и на наших друзей. Легкий и добрый фильм, на который не жалко потратить время.