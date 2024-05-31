Топ-15 лучших научно-фантастических фильмов с высоким рейтингом

Путешествия на другие планеты, отношения людей и машин, альтернативные реальности, преодоление временных границ, космические пришельцы и пути развития человечества вдохновляли режиссеров с момента зарождения кинематографа. Снимать фантастику соглашались самые известные мастера, благодаря этому удивительному жанру мы получили немало шедевров, навсегда вошедших в золотой фонд мирового кино.

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"Российская газета" предлагает вашему вниманию подборку лучших фантастических фильмов, признанных абсолютными шедеврами.

Метрополис (Metropolis)

Метрополис (Metropolis)

Фантастика, антиутопия, драма, 1927 г.

Режиссер - Фриц Ланг

В ролях: Альфред Абель, Густав Фрелих, Бригитта Хельм, Рудольф Кляйн-Рогге

Город будущего Метрополис являет собой метафорические Рай и Ад: на верхних уровнях располагается знать, представители которой наслаждаются чудесными садами и укрепляют свое здоровье на впечатляющих масштабов стадионах, на нижних царит промышленный ад. Сын правителя города Фредер (Фрелих), привыкший к роскошной жизни наверху, влюбляется в девушку из низов Марию (Хельм) - духовного предводителя живущих в трущобах рабочих. Юноша спускается в машинную зону, где становится свидетелем кошмарной аварии - в своих галлюцинациях он видит, как механический Молох пожирает людей. Отец юноши, магнат Йохан Фредерсен (Абель) обращается к полубезумному ученому Ротвангу (Кляйн-Рогге), создавшему "человеко-машину" - женщину-робота, чтобы тот сделал ее неотличимой от Марии. Злобный и распутный клон девушки призывает пролетариев обрушить свой гнев на машины, Фредеру же предстоит стать Посредником - "сердцем" между "руками" и "головой" Метрополиса.

Один из величайших немых фильмов, самый дорогой проект за всю историю немецкого кино, высшая ступень в развитии киноэкспрессионизма, в 1927 году "Метрополис" с треском провалился в прокате, практически разорив студию UFA. Пытаясь хоть как-то спасти положение, продюсеры решили изъять из проката все копии авторской версии картины и демонстрировать перемонтированный вариант. Ни одной авторской копии сохранилось. Однако в 2008 году свершилось чудо - в одном из музеев Буэнос-Айреса была обнаружена хрупкая пленка с отсутствовавшими фрагментами фильма, отреставрированными и вмонтированными в новую версию. Любителям музыки также известен 80-минутный вариант картины, созданный легендарным итальянским продюсером и композитором Джорджо Мородером, пригласившим к работе Фредди Меркьюри, Джона Андерсона, Адама Энта и Бонни Тайлер. Новые саундтреки к картине создавали легенды авант-прога Art Zoyd и Алексей Айги, в 2001 году на экраны вышло аниме "Метрополис", сюжет которого связан с оригиналом лишь ассоциативно.

Даже спустя почти 100 лет "Метрополис" продолжает восхищать и вдохновлять - в любви к нему признавались почти все значимые режиссеры современности, не говоря уже о поп-звездах, активно использовавших элементы дизайна ленты в своих концертных образах. "Немногие когда-либо снятые фильмы были визуально более волнующими", - отзывался о нем кинокритик Роджер Эберт. Великолепное творение Фрица Ланга (трилогия о Докторе Мабузе, "М", "Нибелунги") как и миф о Вавилонской башне обрело жизнь вечную.

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2001 год: Космическая одиссея (2001: A Space Odyssey)

Научная фантастика, триллер, 1968 г.

Режиссер - Стэнли Кубрик

В ролях: Кир Дуллеа, Гэри Локвуд, Уильям Сильвестр

Под тревожные и торжественные звуки симфонической поэмы Рихарда Штрауса "Так говорил Заратустра" мы наблюдаем вариацию на тему зарождения человека - австралопитеки находят таинственный черный монолит и вскоре понимают, что костями можно пользоваться в качестве инструментов, а чуть позже - и в качестве оружия.

В конце XX века технологии позволяют людям летать на Луну, где обнаруживается еще один загадочный монолит. При попытке извлечения объект отправляет сигнал во внешний космос, благодаря тщательному анализу его предполагаемого места назначения, на орбите Юпитера находят еще один иноземный артефакт, превышающий лунный по размеру. Капитаны космического корабля Discovery One Дэйв Боумэн (Дуллеа) и Фрэнк Пул (Локвуд), а также введенная в состояние анабиоза группа исследователей отправляются в экспедицию, чтобы изучить находку. В пути их сопровождает эвристически программируемый алгоритмический компьютер HAL 9000. Истинная цель экспедиции известна только ему.

Снятый в самом разгаре так называемого "Лета Любви", этот поистине невероятный фильм стал для его адептов полноценным воплощением психоделического трипа в кино. К работе над лентой Кубрик, снявший к тому моменту "Спартака" и "Лолиту", пригласил фантаста Артура Кларка (считая его при этом "чудаком, который сидит на дереве") - вместе они переработали несколько рассказов писателя, создав революционное по форме, совершенное в эстетическом плане и невероятно глубокое произведение, представляющее ницшеанский взгляд на эволюцию. В одном из интервью того времени режиссер признавался, что в "Одиссее" он "предпринял попытку отыскать научное определение Бога" - ни больше, ни меньше.

На основе сценария Кларк написал одноименный роман, ставший впоследствии тетралогией, а в 1984 году Питер Хайамс ("Конец света", "Патруль времени") снял продолжение истории - "Космическую одиссею 2010". Оригинальная картина довольно скоро приобрела культовый статус и была признана одним из лучших фантастических фильмов всех времен, на протяжении более пятидесяти лет она неизменно входит во все возможные профессиональные рейтинги.

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Близкие контакты третьей степени (Close encounters of the third kind)

Фантастика, драма, 1977 г.

Режиссер - Стивен Спилберг

В ролях: Ричард Дрейфус, Франсуа Трюффо, Боб Балабан, Мелинда Диллон

Согласно классификации астронома и исследователя неопознанных летающих объектов Аллена Хайнека, существует семь видов "близких контактов": первая и вторая степени подразумевают наблюдение НЛО и связанных с ним феноменов, "близкий контакт третьей степени" являет собой непосредственное наблюдение связанных с ними живых существ.

В разных точках Земли фиксируются необычные явления: авиадиспетчеры фиксируют НЛО, люди видят переливающиеся огнями шары, происходят крупные сбои энергии. В североамериканской пустыне Сонора появляется эскадрилья самолетов, исчезнувших в Бермудском треугольнике в 1945 году, в монгольской пустыне Гоби - сухогруз Cotopaxi, исчезнувший там же в 1925-м. В Индии жители города Дхарамсала без конца повторяют в своих молитвах одну и ту же музыкальную фразу - "звуки, доносившиеся с неба".

В штате Индиана одними из свидетелей пришествия на Землю внеземного разума становятся электрик Рой Нири (Дрейфус), над которым пролетает гигантский космический корабль, и одинокая мать Джиллиан Гилер (Диллон), трехлетний сын которой убегает из дома вслед за ослепляющим светом. Их, как и многих других свидетелей НЛО, преследует изображение некой горы. Вероятность максимально близкого контакта людей и инопланетян еще никогда не была так высока.

Будучи школьником, Спилберг и его отец стали свидетелями метеорного потока - событие так впечатлило подростка, что в 18 лет он снял фильм "Небесные огни", многие сцены из которого впоследствии были пересняты для "Контактов". Второй после "Челюстей" фильм режиссера позволил ему в очередной раз погрузиться в любимую тему и пофантазировать вволю.

Легендарный режиссер Франсуа Трюффо ("Четыреста ударов", "451 градус по Фаренгейту"), сыгравший ученого Клода Лакомба, "главного по тарелочкам", называл его "грандиозным мультфильмом-комиксом", и во многом он был прав. К сожалению, на многие поставленные в фильме вопросы так и не были даны ответы, что, впрочем, никак не сказалось на его развлекательной составляющей. Культовая фантастика на все времена.

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Солярис

Научная фантастика, драма, 1972 г.

Режиссер - Андрей Тарковский

В ролях: Донатас Банионис, Юри Ярвет, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Наталья Бондарчук, Владислав Дворжецкий, Сос Саркисян, Юлиан Семенов

В будущем таинственная планета Солярис вызывает многочисленные споры среди ученых, некоторые из которых выдвигают гипотезу о том, океан, покрывающий почти всю ее поверхность, возможно, обладает разумом. На орбите планеты постоянно работает группа исследователей (Солоницын, Ярвет, Саркисян), психическое состояние которых вызывает тревогу на Земле. Так на орбитальной научной станции "Солярис" появляется психолог Крис Кельвин (Банионис). Он выясняет, что ученые столкнулись с необъяснимым явлением - к ним приходят так называемые "гости", являющиеся воплощением их самых мучительных воспоминаний ("Это не безумие… Здесь что-то с совестью"), избавиться от них невозможно. Вскоре "гостья" приходит и к Кельвину - Солярис материализует образ его покойной жены Хари (Бондарчук), покончившей с собой десять лет назад.

Картина была поставлена по одноименному роману Станислава Лема, который провел шесть недель в СССР, и за это время умудрился несколько раз поссориться с Тарковским. Фантаст остался недоволен результатом, одной из главных претензий к режиссеру было то, что он снял свою версию "Преступления и наказания". Удивительно, но о двухсерийном телеспектакле 1968 года с Василием Лановым и Владимиром Этушем, который некоторые критики называли идеальной экранизацией книги, писатель так и не узнал. Несмотря на почти полную противоположность идей двух авторов, этот своеобразный ответ на фильм Кубрика "2001 год: Космическая одиссея" удостоился специального Гран-при Каннского фестиваля 1972 года, впоследствии пополнив список величайших фантастических фильмов в истории кино.

"Я хотел доказать своей картиной, что проблема нравственной стойкости, нравственной чистоты пронизывает все наше существование, проявляясь даже в таких областях, которые на первый взгляд не связаны с моралью", - рассказывал Тарковский в одном из интервью.

О влиянии фильма упоминали такие режиссеры, как Ларс фон Триер, Кристофер Нолан и Дэнни Бойл, а в 2002 году Стивен Содерберг сообщил, что его версия "Соляриса" изначально планировалась как ремейк картины Тарковского.

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Пятый элемент (The Fifth element)

Фантастика, приключения, боевик, комедия, 1997 г.

Режиссер - Люк Бессон

В ролях: Брюс Уиллис, Милла Йовович, Гэри Олдман, Иэн Холм, Крис Такер, Люк Перри, Том Листер

Раз в 5000 лет в Земном секторе галактики появляется Абсолютное Зло - пылающий гигантский шар, грозящий уничтожить все живое. Так происходит и в 2263 году. От попыток уничтожить шар он становится лишь больше ("зло порождает зло"), но астрофеноменолог Вито Корнелиус (Холм), похоже, находит решение проблемы - нужно собрать четыре первоначальных элемента (огонь, вода, воздух, земля) и добавить к ним загадочный Пятый элемент. Корабль, перевозящий его, уничтожен воинственными мангалорами, однако ученые находят в обломках руку в перчатке, что позволяет "воскресить" существо по ДНК - им оказывается удивительно красивая инопланетянка Лилу (Йовович). Вскоре она попадает в летающую машину к Корбену Далласу (Уиллис), обычному таксисту из Нью-Йорка, который еще не догадывается, что ему суждено стать спасителем человечества.

Люк Бессон ("Подземка", "Голубая бездна", "Леон") шел к своему главному фильму более 20 лет, первый сценарий был создан им еще в старшей школе. В 1991 году проектом заинтересовались продюсеры из Gaumont, а сам режиссер познакомился с выдающимися комиксистами Жаном Жиро (Мебиусом) и Жан-Клодом Мезье (создатель знаменитого "Валериана") - чуть ли не главными вдохновителями картины. Не менее важными соавторами Бессона стали легендарный модельер Жан-Поль Готье и композитор Эрик Серра. Специально для "Пятого элемента" режиссер придумал т. н. Божественный язык, значительно обогащенный Йовович. Немало было и других интересных решений - Бессон создавал гигантский памятник французским рисованным историям, которые так впечатляли его с детства. На момент выхода картины критики во мнениях разошлись, ее дальнейшую судьбу решили зрители, чьей любовью этот смелый, яркий и оригинальный фильм пользуется по сей день.

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Матрица (The Matrix)

Фантастика, боевик, 1999 г.

Режиссеры: Лана (Ларри) Вачовски, Лилли (Энди) Вачовски

В ролях: Киану Ривз, Лоренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, Хьюго Уивинг

Программист Томас Андерсон (Ривз), он же хакер под ником Нео, получает странное сообщение: "Ты увяз в Матрице". Неизвестный также предлагает ему, словно кэрролловской Алисе, следовать за белым кроликом. Благодаря этой подсказке он знакомится с девушкой Тринити (Мосс), которая готова открыть ему тайну - для этого нужно встретиться с загадочным Морфеусом (Фишберн), которого называют особо опасным террористом. Тот предлагает ему на выбор две пилюли - синюю и красную. Одна позволяет уснуть, все забыть и жить, как ни в чем не бывало, вторая показывает реальные масштабы "кроличьей норы". Так Нео узнает, что привычная ему реальность на самом деле является иллюзией, порождением искусственного интеллекта. В действительности наступил XXIII век, длительная война с Машинами превратила города в руины, а порабощенные, подключенные к Матрице люди производят для них энергию. Те немногие, которым удалось сбежать, ведут партизанскую войну. Морфеус убежден, что именно Нео является избранным, способным пробудить остальных.

"Призрак в доспехах", Миф о пещере Платона, Филип К. Дик, Уильям Гибсон, Жан Бодрийяр, Карл Маркс, Франц Кафка, Гомер, футуризм и дзен-буддизм - далеко не полный список того, что впитала в себя "Матрица". Братья Вачовски работали над концепцией картины больше пяти лет, в поисках идеальной формулы написав 14 черновых вариантов сценария. Финальный вариант превзошел все ожидания продюсеров, став среди прочего прекрасным комментарием к завершению девяностых - после этого фильма кинематограф окончательно перешел в новую эпоху спецэффектов и цифровой реальности. Удивительный эффект замирающей камеры (Bullet time), новые подходы к демонстрации боевых искусств, грамотное использование декораций из подзабытого "Темного города" Алекса Пройаса, подобранный с исключительным вкусом саундтрек, замечательные актеры, многообещающая концовка - в первой и лучшей части франшизы идеальным было все.

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Дитя человеческое (Children of men)

Фантастика, драма, триллер, антиутопия, роуд-муви, 2006 г.

Режиссер - Альфонсо Куарон

В ролях: Клайв Оуэн, Джулианна Мур, Майкл Кейн, Чарли Ханнэм, Чиветель Эджиофор

В недалеком будущем человечество сталкивается с тотальным бесплодием, войной и глобальной депрессией, ведущими цивилизацию к краху. Одной из немногих стран, в которых все еще функционирует правительство, является Великобритания, ставшая полицейским государством - иммигрантов арестовывают, сажают в тюрьму и казнят. Бывшего политактивиста, а ныне циничного бюрократа Тео Фэрона (Оуэн) похищает воинственная группа по защите прав иммигрантов, возглавляемая его бывшей женой Джулиан (Мур). Женщина предлагает ему крупную сумму денег на приобретение транзитных документов для молодой беженки по имени Ки. Получив разрешение на передвижение, Тео соглашается сопровождать беженку. Вскоре мужчина узнает, что Ки беременна (в мире она такая одна) и главная цель ее путешествия - попасть к ученым, которые ищут пути решения репродуктивной катастрофы.

Один из лучших фантастических фильмов XXI века был снят по мотивам романа Филлис Дороти Джеймс, однако довольно далеко ушел от оригинала, по сути оставив лишь основную канву и имена персонажей. К работе над картиной мексиканец Альфонсо Куарон ("И твою маму тоже", "Гарри Поттер и узник Азкабана") привлек выдающегося оператора Эммануэля Любецки ("Сонная лощина", "Али") и композитора Джона Тавенера, атмосферная музыка которого разбавлена незабываемыми композициями: от подзабытого поп-хита в исполнении Deep Purple до величественного прог-рока King Crimson и авангардистского "Плача по жертвам Хиросимы" Кшиштофа Пендерецкого. Несмотря на провал в прокате, картина получила три номинации на "Оскар" и признание критиков по всему миру, со временем прочно обосновавшись в культовом статусе.

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Сталкер

Фантастика, драма, 1979 г.

Режиссер - Андрей Тарковский

В ролях: Александр Кайдановский, Анатолий Солоницын, Николай Гринько, Алиса Фрейндлих

Зона падения метеорита, оцепленная полицейскими кордонами и обнесенная колючей проволокой, привлекает внимание смельчаков, готовых идти на риск для того, чтобы попасть в расположенную там таинственную "комнату счастья", которая исполняет самые заветные желания. Попасть на запретную территорию можно лишь в сопровождении опытного проводника - сталкера. Один из таких проводников (Кайдановский) выходит из тюрьмы и готовится сопроводить в Зону двух человек: писателя (Солоницын) и профессора (Гринько). Путь до Комнаты только кажется простым - повсеместно наблюдаются аномальные явления, любое неверное движение грозит смертельной опасностью…

Важнейшая картина в истории советской научной фантастики, поставленная по сценарию Аркадия и Бориса Стругацких (по мотивам их нашумевшего романа "Пикник на обочине" - лидера по количеству перевода на иностранные языки), была признана одним из главных произведений Тарковского и регулярно входит в рейтинги лучших фильмов всех времен.

"Нам посчастливилось работать с гением", - отмечали братья-писатели, которым пришлось несколько раз переписать сценарий, прежде чем его одобрил режиссер.

В ходе работы над историей из нее почти полностью были исключены научно-фантастические элементы - "Сталкер" стал философской притчей о поиске себя. Герои следуют из беспросветной черно-белой реальности в цветную Зону - мир непознанного, в котором возможно "счастье для всех, даром".

Впечатляющая актерская игра (в особенности несвойственный Кайдановскому образ), завораживающая атмосфера, невероятные звуковые ландшафты Эдуарда Артемьева (в лучших традициях Клауса Шульце и Tangerine Dream), вечные философские вопросы - все эти составляющие привели к закономерному успеху картины. На МКФ в Каннах фильм был отмечен специальной премией жюри, он также удостоился спецприза "Лукино Висконти" национальной итальянской премии "Давид ди Донателло".

"Понапрасну ни зло, ни добро не пропало, все горело светло, только этого мало", - эти звучащие в картине строки Арсения Тарковского подводят своеобразный итог, заставляют переосмыслить свой жизненный путь.

Несмотря на то, что в 1980 году режиссеру было присуждено звание Народного артиста СССР, "Сталкер", во время съемок которого Тарковский пережил инфаркт, стал последней лентой, снятой им на Родине.

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Терминатор 2: Судный день (Terminator 2: Judgement day)

Фантастика, боевик, 1991 г.

Режиссер - Джеймс Кэмерон

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Роберт Патрик, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг

После победы над терминатором модели Т-800 проходит десять лет: Сара Коннор (Хэмилтон), понимая, что восстание машин и ядерная война неминуемы, пытается взорвать компьютерный завод Кибердайн Системз и попадает в психиатрическую клинику. Ее сын Джон (Ферлонг), который должен стать спасителем человечества уже в ближайшем будущем, живет с опекунами. Из 2029 года в прошлое прибывает Т-1000 (Патрик) - усовершенствованная модель терминатора из жидкого металла - практически неуязвимая машина убийства. Также из будущего в 1995 год отправляется перепрограммированный Т-800 (Шварценеггер), его цель - защитить Джона. До Судного дня остается каких-то два года…

Оригинальный "Терминатор" (1984) был прекрасен и по-настоящему ужасен - несокрушимый человекоподобный робот в исполнении австрийского гиганта Шварценеггера впечатлял натуральностью образа. Мрачная и жесткая история, созданная Джеймсом Кэмероном и его будущей женой, продюсером Гэйл Энн Херд, была отмечена премией "Сатурн" и многократно окупилась в прокате. Впоследствии тандем принял эстафету у Ридли Скотта, продолжив тему "Чужих", а также снял научно фантастический триллер "Бездна". Обе картины получили премию "Оскар" за визуальные эффекты, были обласканы критикой и окончательно убедили представителей Carolco и Lightstorm согласиться на съемки продолжения "Терминатора". Т-800 вернулся, как и обещал, но обновленным - в этот раз он уже был способен не только крушить все на своем пути, но также заучивать забавные фразы, понимать человеческие эмоции и быть настоящим другом для десятилетнего мальчика. Добавить к этому запредельно опасного, невиданного доселе врага, меняющего свою форму в зависимости от обстоятельств, революционные спецэффекты (одна из первых картин, в которых использовалась компьютерная анимация), запоминающуюся музыкальную тему Брэда Фиделя, и зубодробительные экшн-сцены. Год спустя все основные актеры фильма, включая Роберта Патрика, снялись в своеобразном продолжении истории ("T2 3-D: Битва сквозь время"), это была двенадцатиминутная короткометражка в формате 3D, созданная для привлечения внимания к аттракционам Universal Studios. Фантастический успех франшизы было уже не остановить.

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Звездные войны, эпизод V: Империя наносит ответный удар (Star Wars, Episode V - The Empire Strikes Back)

Эпическая космоопера, 1980 г.

Режиссер - Ирвин Кершнер

В ролях: Марк Хэммил, Харрисон Форд, Кэрри Фишер, Алек Гиннесс, Дэвид Проуз, Джеймс Эрл Джонс

После уничтожения "Звезды смерти" - гигантской космической станции, способной за считанные секунды уничтожать целые планеты, войска Империи выбивают повстанцев с их базы на Явине и преследуют по всей галактике. Отряд борцов за свободу, который возглавляет Люк Скайуокер (Хэммил), обустраивает новую базу на покрытой снегом и льдом планете Хот. Правая рука Императора - Темный лорд ситхов Дарт Вейдер (Проуз/Джонс) - посылает тысячи разведывательных зондов в самые далекие уголки космоса. Присоединившийся к повстанцам наемник Хан Соло (Форд) и принцесса Лея (Фишер) отправляются в Заоблачный Город, где попадают к Вейдеру в плен. Тем временем на таинственной планете Дагоба, в уединенном мире болот и лесов, мастер-джедай Йода обучает молодого Скайуокера навыкам обретения Силы.

"Империя" стала одним из главных примеров того, насколько успешным может быть продолжение популярного фильма - первая часть была довольно рискованным предприятием, но у Лукаса и компании все получилось, и к съемкам второй картины группа авторов подошла с прекрасным пониманием того, что они хотят увидеть в итоге. Место режиссера занял Ирвин Кершнер ("Рейд на Энтеббе"), оператором был приглашен Питер Сушицки (впоследствии постоянный соавтор Дэвида Кроненберга), художником-постановщиком - оскароносный Норман Рейнольдс.

За неполные 50 лет с момента выхода первых "Звездных войн" вышло 12 художественных фильмов, однако именно эта серия снискала особую любовь поклонников. Кроме того, это самый финансово успешный эпизод саги, неизменно входящий во все рейтинги самых популярных фантастических фильмов. Именно здесь мы впервые знакомимся с легендарным джедаем Йодой, которому подарил свой голос культовый актер, режиссер и кукловод Фрэнк Оз ("Темный кристалл", "Отпетые мошенники"), и охотником за головами Бобой Феттом (его имя появляется только в титрах), Хана Соло замораживают в карбоните, а Люк узнает тайну своего происхождения. В списке 250 лучших фильмов по версии IMDb картина занимает 15 место. Абсолютная классика на все времена.

Смотрите также: "Дюна", "Стар Трек", "Кин-дза-дза"

Назад в будущее (Back to the future)

Научная фантастика, комедия, 1985 г.

Режиссер - Роберт Земекис

В ролях: Майкл Дж. Фокс, Кристофер Ллойд, Леа Томпсон, Криспин Гловер, Томас Ф. Уилсон

Марти Макфлай (Фокс), обычный подросток, живущий в калифорнийском городке Хилл-Вэлли, участвует в испытаниях машины времени вместе с ее создателем - гениальным ученым Эмметтом Брауном (Ллойд). Тесты проходят успешно, но тут в дело вмешиваются террористы, у которых изобретатель обманом получил плутоний. Они расстреливают ученого и намереваются взорвать машину, в которой находится Марти, однако он развивает предельную скорость и попадает в середину 1950-х годов. Вскоре юноша встречает своих будущих отца Джорджа (Гловер) и мать Лоррейн (Томпсон), которая немедленно влюбляется в "пришельца". Макфлай находит молодого Брауна, который объясняет ему, что тот нарушил ход истории и для возвращения назад должен сделать все, чтобы его будущие родители полюбили друг друга. В противном случае он просто перестанет существовать.

Историю о путешествии во времени режиссер Роберт Земекис и сценарист Боб Гейл ("Я хочу держать тебя за руку", "Подержанные машины") придумали еще в 1970-х, когда учились в киношколе при Южнокалифорнийском университете, однако ожидание ее воплощения заняло долгие годы. Дело сдвинулось с места, когда на экраны вышла их приключенческая комедия "Роман с камнем", и к проекту подключился Стивен Спилберг, всесторонне поддержавший его.

"Нам нравились фильмы с Клинтом Иствудом, Джеймс Бонд и мультфильмы Уолта Диснея, мы на этом выросли", - рассказывал режиссер.

Так или иначе, все перечисленные культурные феномены обрели свое место в оригинальной и последующих двух картинах. Кроме прочего, картина получилась очень музыкальной - запоминающиеся темы Алана Сильвестри соседствуют с хитами 1950-х и 1980-х (фильм способствовал большому успеху группы Huey Lewis and The News), а сцена с исполнением композиции "Johnny B. Goode" была названа одним из лучших музыкальных представлений в истории кино.

В год своего выхода этот яркий, смешной и умный фильм стал кассовым рекордсменом и собрал достойный урожай наград в диапазоне от "Хьюго" до "Оскара". Еще 30 лет спустя он был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов США, заняв также десятое место в списке лучших научно-фантастических фильмов по версии Американского института киноискусства. Наравне с невероятно популярными "Звездными войнами" и Индианой Джонсом - "Назад в будущее" превратилось в популярную франшизу, включившую в себя мультсериал, комиксы, книги, всевозможные игры, аттракционы и даже мюзикл.

Смотрите также: "Невероятные приключения Билла и Теда", "Короткое замыкание", "Охотники за привидениями"

Чужой (Alien)

Фантастика, ужасы, 1979 г.

Режиссер - Ридли Скотт

В ролях: Сигурни Уивер, Джон Херт, Иэн Холм, Том Скеррит, Гарри Дин Стэнтон, Яфет Котто, Вероника Картрайт

В 2122 году космобуксир "Ностромо" движется по направлению к Земле, но сбивается с курса. Находившиеся длительное время в состоянии анабиоза члены экипажа узнают, что они находятся в системе Дзета-Сетки, недалеко от одной из неисследованных планет. "Корабль" перехватывает сигнал предположительно разумного происхождения. Согласно контракту, заключенному с корпорацией Вейланд-Ютани, команда должна отреагировать на него. "Ностромо" садится на планетоиде LV-426, где обнаруживаются обломки инопланетного корабля, останки пилота и странного вида яйца. Одно из них открывается и из него вылетает жуткое паукообразное существо (лицехват), присасывающееся к лицу помощника капитана. Тем временем компьютер завершает расшифровку сигнала и выясняется, что это было предупреждение об опасности. Экипаж пока еще не догадывается, что заражение одного из членов экипажа биоорганизмом - только начало их кошмарного путешествия в холодном космосе, "где никто не услышит твоего крика".

Отправной точкой для создания главного фантастического хоррора всех времен стали работы художника Ханса Руди Гигера: "Я никогда не видел ничего столь же ужасного, и в то же время прекрасного. Все пришло к тому, что я создал сценарий про чудовище, которое он придумал", - рассказывал сценарист картины Дэн О'Бэннон ("Темная звезда"). История была рождена из множества вдохновлявших автора научно-фантастических романов и фильмов ужасов ("Я украл его у всех"), в частности он предлагал проект студиям как космическую вариацию на тему "Челюстей" Стивена Спилберга. Когда в проект был приглашен Ридли Скотт, снявший до этого зрелищный фильм "Дуэлянты", он представлял его уже чем-то вроде "Техасской резни бензопилой" в космосе. Художники Рон Кобб ("Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда") и Крис Фосс создали дизайн "Ностромо", комиксист Жан Жиро - костюмы астронавтов. К работе также были привлечены мастер спецэффектов Карло Римбальди ("Кинг-Конг", "Близкие контакты третьей степени"), талантливый оператор Дерек Ванлинт ("Победитель дракона") и знаменитый композитор Джерри Голдсмит ("Омен").

Превосходная визуальная составляющая была вознаграждена "Оскаром", роль уорент-офицер Эллен Рипли стала для звезды Бродвея Сигурни Уивер прорывной в карьере, история о запредельно опасном пришельце (ксеноморфе) и представителях его вида довольно быстро превратилась в мегапопулярную франшизу, успешную и по сей день. Существует даже День Чужого, который поклонники картины празднуют 26 апреля. Следующим шагом после относительно камерного "Чужого" для Скотта стала поразившая любителей фантастики картина "Бегущий по лезвию", но это уже совсем другая история…

Смотрите также: "Прометей", "Сквозь горизонт", "Нечто", "Бездна"

Искусственный разум (Artificial intelligence: AI)

Научная фантастика, драма, 2001 г.

Режиссер - Стивен Спилберг

В ролях: Хэйли Джоэл Осмент, Фрэнсис О'Коннор, Джуд Лоу, Уильям Херт, Брендан Глисон

В недалеком будущем практически неотличимые от людей высокотехнологичные андроиды становятся обычным явлением. Ученые уверены, что искусственный интеллект поможет справиться с проблемой таяния льдов, приводящих к повышению уровня Мирового океана. Компания "Кибертроник" создает прототип модели робота-мальчика Дэвида (Осмент), запрограммированного на любовь к владельцам-людям. Он отправляется жить к чете Суинтон, чей тяжело болеющий сын Мартин помещен в анабиоз. "Родители" с трудом привыкают к андроиду, его лучшим другом становится робот-плюшевый мишка Тедди. Постепенно Мартин выздоравливает и делает все для того, чтобы избавиться от Дэвида. Чтобы спасти чувствительного андроида от неизбежного уничтожения, "приемная мама" Моника (О'Коннор) относит его вместе с мишкой в лес. Дэвид вспоминает сказку "Приключения Пиноккио", которую ему читали Суинтоны, и отправляется на поиски Голубой Феи, веря, что она превратит его в настоящего мальчика.

Щемящую сердце экранизацию рассказа Брайана Олдиса "Суперигрушек хватает на все лето" должен был снять еще в 1970-е Стэнли Кубрик, однако он считал, что компьютерная графика тех лет была недостаточно хороша для реализации задуманного. Картина на долгие годы попала в производственный ад и была запущена в производство только после смерти мастера, когда за дело взялся Стивен Спилберг. Выдающийся режиссер отнесся к проекту со всей ответственностью, гармонично объединив научную фантастику, философскую притчу, пронзительную драму и невероятно трогательную сказку. Кроме прочего, Спилберг использовал кадры, снятые самим Кубриком. Удивительный Хэйли Джоэл Осмент, игра которого не в состоянии оставить ни одного равнодушного, незабываемый Джуд Лоу в образе робота-жиголо, голографический Эйнштейн в исполнении Робина Уильямса, непередаваемо трогательный медвежонок Тедди, запоминающийся саундтрек, поразительная работа постановщика визуальных эффектов Денниса Мьюрена и общее техническое совершенство принесли "Искусственному разуму" заслуженный кассовый успех по всему миру. В 2011 году легендарный кинокритик Роджер Эберт включил "Искусственный разум" в персональный список величайших фильмов в истории кино.

Смотрите также: "Двухсотлетний человек", "Я, Робот", "ВАЛЛ-И"

Вспомнить все (Total recall)

Фантастика, боевик, 1990 г.

Режиссер - Пол Верховен

В ролях: Арнольд Шварценеггер, Шэрон Стоун, Рэйчел Тикотин, Майкл Айронсайд, Ронни Кокс, Маршалл Белл

США, 2084 год. Обычному строителю Дагу Куэйду (Шварценеггер) не дают покоя сны о Марсе - путешествие на красную планету становится навязчивой идеей. В метро он видит рекламу корпорации Rekall (Воспоминание), предлагающей туры на дальние планеты посредством записи в память искусственных воспоминаний. Коллега и красавица-жена (Стоун) предупреждают его, что подобные игры с мозгом не заканчиваются ничем хорошим, но Куэйд все же отправляется в офис корпорации. Процесс имплантации идет не по плану, более того - выясняется, что кто-то уже вмешивался в его память, и теперь жизни Дага угрожают еще недавно близкие люди. Жена рассказывает ему о том, что его память ложная. Вскоре на связь с мужчиной выходит незнакомец, передающий ему поддельные документы, оружие, деньги и видеопослание, на котором к Куэйду обращается он сам. Даг отправляется на Марс, чтобы узнать всю правду.

Четвертый американский фильм голландца Верховена ("Турецкие наслаждения", "Плоть + кровь", "Робокоп"), снятый по рассказу Филипа К. Дика "Мы вам все припомним", показал зрителям Марс таким, каким в кино его еще не видели. Продюсер Дино Де Лаурентис планировал снять картину в духе "В поисках украденного ковчега", но на выходе получилось нечто принципиально новое - ярчайший образец фантастического боевика, конкурировать с которым могли (и могут) не многие. Будущий губернатор Калифорнии и семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия" Шварценеггер исполнил чуть ли не лучшую роль в своей карьере, а сама картина стала образцом фантастического боевика и последней вехой зрелищного кино, снимавшегося практически без использования компьютерных спецэффектов. В 2012 году Лен Уайзман ("Другой мир") снял свою версию фильма, получившую, в отличие от оригинала, преимущественно негативные отзывы от критиков.

Смотрите также: "Бегущий человек", "Особое мнение"

Бегущий по лезвию (Blade runner)

Фантастика, антиутопия, неонуар, триллер, киберпанк, 1982 г.

Режиссер - Ридли Скотт

В ролях: Харрисон Форд, Шон Янг, Рутгер Хауэр, Эдвард Джеймс Олмос, Дэрил Ханна

В начале XXI века в Лос-Анджелесе общество разделено на людей и репликантов - генетически структурированных андроидов. Несмотря на то, что последние модели превосходят создателей по многим направлениям, часто они выполняют унижающие достоинство функции. Для контроля за репликантами создается специальная программа, подразумевающая их уничтожение по истечении четырех лет. Некоторые "просроченные" роботы, не желающие мирится с таким положением вещей, пускаются в бега и поднимают восстания. За ними охотятся так называемые "бегущие по лезвию" - сотрудники особого подразделения правоохранительных органов. Рик Декард (Форд), один из наиболее опытных "бегущих", готовится к уходу со своего поста, однако его планы нарушает побег группы опасных репликантов под руководством Роя Бэтти (Хауэр). В ходе расследования Декард отправляется к президенту корпорации Tyrell, производящей искусственных людей, где знакомится с его секретаршей Рэйчел (Янг) - экспериментальной моделью, по степени эмоциональности сравнимой с человеком.

Часто попадающий на первое место в рейтингах лучшей кинофантастики, "Бегущий по лезвию" был снят по роману Филипа К. Дика "Снятся ли андроидам электроовцы?", однако сценаристы Хэмптон Фанчер и Дэвид Пиплс сильно преобразили историю. Легендарный фантаст публично раскритиковал текст, в него были внесены множественные правки. Позже, после просмотра картины, живущий свой последний год Дик признавался, что был очень впечатлен, особенно ему понравилось воплощенное Ридли Скоттом будущее. Автор также отметил игру Рутгера Хауэра, назвав его персонажа "настоящим ницшеанским сверхчеловеком", сам актер называл эту роль важнейшей в карьере:

"Не каждому доводилось играть в фильме, который меняет мышление".

При всех очевидных достижениях, включающих незабываемую работу оператора Джордана Кроненвента ("Другие ипостаси") и саундтрек греческого гения Вангелиса, в прокате картина провалилась, однако стала обладателем премии "Хьюго" за лучшую постановку. Дальнейшую судьбу этого во всех смыслах выдающегося фильма решил видеопрокат, благодаря которому он приобрел культовый статус. В 2005 году журнал The Guardian провел опрос среди ученых, назвавших ленту лучшим научно-фантастическим фильмом всех времен (речь идет о режиссерской версии с открытым финалом 1992 года), а в 2017 году Дени Вильнев (и Скотт в качестве продюсера), представили его продолжение - "Бегущий по лезвию 2049".

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