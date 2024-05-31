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Звезды рассказали о первом фестивале молодого кино "Новое движение"

В Великом Новгороде впервые открылся фестиваль молодого кино "Новое движение". Ведущим церемонии открытия стал российский актёр театра и кино, режиссёр и продюсер Кирилл Зайцев. Он отметил, что "Новое движение" является очередным вызовом для нового поколения режиссеров.

Звезды рассказали о первом фестивале молодого кино «Новое движение»
© Российская Газета

На открытии была вручена первая награда фестиваля - "Лучший молодой продюсер в России", которая присуждается Оргкомитетом и Дирекцией фестиваля. Приз был присужден Александру Андрющенко, режиссёру и продюсеру фильмов "Сто лет тому вперёд" и "Напарник", продюсеру лент "Лёд", "Лёд 2" и "Лёд 3", "Притяжение", "Вторжение", "Спутник", "Ника", "Чики", "Повелитель ветра" и другие.

Далее представили восемь фильмов конкурсной программы этого года: "Мох" Никиты Миклушова, "Мухадракон" Татьяны Колгановой, "Фаталити" Даниила Колотова, "Мы жили счастливо" Ильи Леутина, "Девка-баба" Аглаи Набатниковой, "Вы меня видели?" Екатерины Волковой, "Лиссабон" Светланы Филипповой и "Эра" Вениамина Илясова.

Председателем жюри стал российский кинорежиссёр, сценарист, педагог Иван И. Твердовский. Также в жюри вошли актёр театра и кино Никита Волков ("Сёстры", "Трудные подростки", "Крецул", "Постучись в мою дверь в Москве"), кинооператор Юрий Коробейников ("Тобол", "Холоп 2", "Метод", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), актриса театра и кино Елена Николаева ("Свадьбы и разводы", "Актрисы", "Лёд 3") и продюсер, киновед, кинокритик, программный директор Открытого российского фестиваля авторского кино "Зимний" Наталья Мокрицкая.

Жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях: "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшее визуальное решение" (награждается оператор), "Лучшая режиссёрская работа" и "Главный приз" - награда присуждается лучшему фильму.

Фестиваль отдает дань памяти двум великим мастерам кино - кинорежиссёру Сергею Соловьёву и композитору Сергею Курёхину, чьи юбилеи будут отмечаться этим летом. Так, в программе фестиваля будет специальный показ, посвящённый Соловьеву, а церемония открытия была построена на музыке Курёхина.

Фильмом открытия фестиваля стала работа Ивана Соснина "Пришелец", мировая премьера которой состоялась в конкурсе Московского международного кинофестиваля. Главные роли в фильме исполнили Максим Стоянов и Алёна Мирошникова. "РГ" писала о фильме.

Прямая речь

Иван И. Твердовский, режиссёр, председатель жюри фестиваля молодого кино "Новое движение":

"Каждый год появляются новые режиссёры, новые классные ребята, которые хотят высказываться, у которых много всего внутри, - и это, безусловно, здорово! И сегодня фестиваль молодого кино "Новое движение" соединяет в себе молодое и настоящее кино, где представлены авторы, которые, с одной стороны, уже много чего сделали и передали, но с другой стороны, это совсем юные и талантливые люди. Это не может не восхищать!"

Михаил Пореченков, актёр:

"Фестиваль "Новое движение" создан для того, чтобы встретиться вместе, поговорить, пообщаться, посмотреть новые работы, узнать о тенденциях в кинематографе, куда мы двигаемся и двигаемся ли вообще. Поэтому это хорошее время, замечательный город, природа, история, и главное - мы все вместе. Надеюсь, что этот фестиваль принесёт много впечатлений, радости и мыслей для того, чтобы продолжать делать новые работы. Я думаю, что конкурсная программа, которая здесь отобрана, должна быть интересной. Приходите, смотрите, радуйтесь и получайте впечатление от хорошего кино!"

Артём Михалков, генеральный продюсер фестиваля молодого кино "Новое движение":

"Наш фестиваль "Новое движение" о молодом кино и молодых талантах. Очень важно, что он проходит именно в Великом Новгороде, потому что это - сердце России. И, мне кажется, та культура, которая царит в городе - абсолютно современная, что сочетается с нашим фестивалем. Поэтому мы приглашаем всех жителей и гостей Великого Новгорода на наш фестиваль, который пройдет с сегодняшнего дня по 3 июня!"
Фильмы и сериалы
Пришелец
Напарник
Тобол
Вторжение
Сестры
Притяжение
Лёд
Максим Стоянов
Наталья Мокрицкая
Юрий Коробейников
Кирилл Зайцев
Никита Волков
Артем Михалков
Татьяна Колганова
Светлана Филиппова
Елена Николаева
Александр Андрющенко
Михаил Пореченков
Екатерина Волкова
Сергей Соловьев
Сергей Курехин