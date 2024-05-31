Звезды рассказали о первом фестивале молодого кино "Новое движение"

В Великом Новгороде впервые открылся фестиваль молодого кино "Новое движение". Ведущим церемонии открытия стал российский актёр театра и кино, режиссёр и продюсер Кирилл Зайцев. Он отметил, что "Новое движение" является очередным вызовом для нового поколения режиссеров.

На открытии была вручена первая награда фестиваля - "Лучший молодой продюсер в России", которая присуждается Оргкомитетом и Дирекцией фестиваля. Приз был присужден Александру Андрющенко, режиссёру и продюсеру фильмов "Сто лет тому вперёд" и "Напарник", продюсеру лент "Лёд", "Лёд 2" и "Лёд 3", "Притяжение", "Вторжение", "Спутник", "Ника", "Чики", "Повелитель ветра" и другие.

Далее представили восемь фильмов конкурсной программы этого года: "Мох" Никиты Миклушова, "Мухадракон" Татьяны Колгановой, "Фаталити" Даниила Колотова, "Мы жили счастливо" Ильи Леутина, "Девка-баба" Аглаи Набатниковой, "Вы меня видели?" Екатерины Волковой, "Лиссабон" Светланы Филипповой и "Эра" Вениамина Илясова.

Председателем жюри стал российский кинорежиссёр, сценарист, педагог Иван И. Твердовский. Также в жюри вошли актёр театра и кино Никита Волков ("Сёстры", "Трудные подростки", "Крецул", "Постучись в мою дверь в Москве"), кинооператор Юрий Коробейников ("Тобол", "Холоп 2", "Метод", "Слово пацана. Кровь на асфальте"), актриса театра и кино Елена Николаева ("Свадьбы и разводы", "Актрисы", "Лёд 3") и продюсер, киновед, кинокритик, программный директор Открытого российского фестиваля авторского кино "Зимний" Наталья Мокрицкая.

Жюри предстоит выбрать победителей в следующих номинациях: "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль", "Лучшее визуальное решение" (награждается оператор), "Лучшая режиссёрская работа" и "Главный приз" - награда присуждается лучшему фильму.

Фестиваль отдает дань памяти двум великим мастерам кино - кинорежиссёру Сергею Соловьёву и композитору Сергею Курёхину, чьи юбилеи будут отмечаться этим летом. Так, в программе фестиваля будет специальный показ, посвящённый Соловьеву, а церемония открытия была построена на музыке Курёхина.

Фильмом открытия фестиваля стала работа Ивана Соснина "Пришелец", мировая премьера которой состоялась в конкурсе Московского международного кинофестиваля. Главные роли в фильме исполнили Максим Стоянов и Алёна Мирошникова. "РГ" писала о фильме.

Прямая речь

Иван И. Твердовский, режиссёр, председатель жюри фестиваля молодого кино "Новое движение":

"Каждый год появляются новые режиссёры, новые классные ребята, которые хотят высказываться, у которых много всего внутри, - и это, безусловно, здорово! И сегодня фестиваль молодого кино "Новое движение" соединяет в себе молодое и настоящее кино, где представлены авторы, которые, с одной стороны, уже много чего сделали и передали, но с другой стороны, это совсем юные и талантливые люди. Это не может не восхищать!"

Михаил Пореченков, актёр:

"Фестиваль "Новое движение" создан для того, чтобы встретиться вместе, поговорить, пообщаться, посмотреть новые работы, узнать о тенденциях в кинематографе, куда мы двигаемся и двигаемся ли вообще. Поэтому это хорошее время, замечательный город, природа, история, и главное - мы все вместе. Надеюсь, что этот фестиваль принесёт много впечатлений, радости и мыслей для того, чтобы продолжать делать новые работы. Я думаю, что конкурсная программа, которая здесь отобрана, должна быть интересной. Приходите, смотрите, радуйтесь и получайте впечатление от хорошего кино!"

Артём Михалков, генеральный продюсер фестиваля молодого кино "Новое движение":