Российские фильмы «Аквариум» и «Контакты» покажут на Шанхайском кинофестивале

Организаторы 26-го Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF) раскрыли ещё несколько картин, которые покажут в рамках мероприятия. Среди них оказались две российские ленты: «Аквариум» Ильи Шагалова и «Контакты» Дмитрия Моисеева.

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«Аквариум» повествует о герое по имени Стас, который совершает поступок, грозящий разрушить его жизнь. Став изгоем, протагонист должен сделать решающий выбор между двумя женщинами, семьёй и давно утраченной любовью. Между привычным благополучием — и неизвестным, опасным будущим.

События «Контактов» развернутся в недалёком будущем, когда жизнь на Земле изменилась после визита инопланетных кораблей, зависших в самых разных точках планеты. Пришельцы вырабатывают вещество под названием прак, однако его предназначение неизвестно. Но медсестра Нина из тихого провинциального города надеется благодаря праку помочь больному отцу.

26-й Шанхайский международный кинофестиваль пройдёт с 14 по 23 июня.