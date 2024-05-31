Александр Дьяченко познает «Закон тайги»

Премьера сериала «Закон тайги» состоится на Пятом канале 2 июня 2024 года. Главную роль исполнил Александр Дьяченко.

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Его герой Николай Устюжанин – полковник военной контрразведки. Из-за проваленной операции его отстраняют от работы в органах. Старый друг и сослуживец приглашает Николая возглавить лесное хозяйство в глухом приграничном районе. По дороге в лесничество неизвестные в масках совершают нападение на автомобиль главы района. Устюжанин понимает, что скучно ему тут не будет.

- Он же ведь охраняет лесные массивы нашей родины. А там же, чего только не происходит в этом лесу, - объясняет Александр Дьяченко. – Мой герой доходит от одной стены дома до другой и уже обязательно ввязывается в какую-то схватку со злом.

Должность местного лесничего в районе считается в прямом смысле расстрельной. Некоторые предшественники Устюжанина были убиты или бесследно исчезли. Полковнику придется столкнуться с браконьерами, незаконным предпринимательством, контрабандистами, черными копателями и коррупционерами в органах власти.

Появление нового человека в маленьком городе – всегда новость. Особенно, если это свободный мужчина. Поэтому дамы начнут охоту за его сердцем. Но это непростая задача.

- Я бы тоже ничего не имел против девушек, но мне сложно в них разобраться, - говорит Дьяченко. В поиске той самой единственной не хотелось бы потерять себя. Поэтому «идти по рукам» мой герой не намерен.

Показ в 12.15.