«Магическая битва»: почему это самый популярный аниме-сериал в мире

В апреле 2024 года сериал «Магическая битва» внесли в книгу рекордов Гиннесса как самое просматриваемое аниме. Всего за четыре года шоу о студентах-магах, противостоящих опасным монстрам, завоевало широкую популярность по всему миру. Проект анимационной студии MAPPA называют более жесткой версией «Наруто», хвалят за увлекательный сюжет и эффектные сцены битв. «Лента.ру» рассказывает о сюжете и основных персонажах «Магической битвы», а также делится деталями будущего третьего сезона проекта.

© Кадр из трейлера «Магическая битва»

«Магическая битва»: главное

Оригинальное название: Jujutsu Kaisen

Страна: Япония

Жанр: сёнен, приключения, фэнтези, боевик, ужасы

Студия: MAPPA

Когда вышла первая серия: 2020 год

Сколько серий: 47 (2 сезона)

Длительность одной серии: 25 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8.2

Рейтинг IMDb: 8.6

Основа: манга Гэгэ Акутами «Магическая битва»

Когда вышло аниме

Премьера первого эпизода «Магической битвы» состоялась 3 октября 2020 года. Первый сезон состоял из 24 серий. Новые эпизоды выходили на японских телеканалах TBS и MBS каждую неделю. Финал сезона зрители увидели 27 марта 2021 года.

Права на показ аниме за пределами Азии приобрела американская компания Crunchyroll — благодаря ее усилиям «Магическая битва» была переведена на английский, французский, немецкий и другие языки. Летом 2021 года сериал стал доступен для просмотра на Netflix в Индии и Юго-Восточной Азии.

В декабре 2021 года шоу получило полнометражное продолжение — анимационный фильм «Магическая битва 0. Фильм»

Второй сезон проекта увидел свет летом 2023 года — 23 серии выходили в эфир с 7 июля по 28 декабря. Сразу после премьеры последнего эпизода подтвердилась информация о том, что аниме «Магическая битва» продлили на третий сезон.

Сюжет

Аниме переносит зрителей в фантастический мир, в котором существуют опасные монстры — во вселенной «Магической битвы» их называют проклятиями. Проклятия обретают телесную форму, когда ощущают скопление негативных человеческих эмоций.

Одолеть монстров способны только маги — люди, наделенные особыми сверхъестественными силами. Обучаются они в специальных магических колледжах.

Главный герой «Магической битвы» — простой старшеклассник Юдзи Итадори. Жизнь подростка меняется, когда он случайно находит мощный волшебный артефакт — отрубленный палец, завернутый в старинный пергамент.

Позже выясняется, что палец принадлежит злому духу Сукуне, Королю Проклятий, а негативная энергия, которую хранит артефакт, привлекает монстров. В итоге, чтобы спасти друзей от нападения проклятий, Юдзи решается на отчаянный шаг — он съедает палец.

Проглотив палец, Юдзи обретает магическую силу, но вместе с тем становится сосудом для Сукуны

По законам магического мира человек, ставший вместилищем для проклятия, должен быть лишен жизни. Однако Юдзи удается избежать этой участи — героя спасает Сатору Годжу, один из сильнейших волшебников современности. Он предлагает Итадори пройти обучение в Токийском магическом колледже и помочь победить Короля Проклятий.

Школьник, ставший частью волшебного мира, поступает в магический техникум. Под присмотром Сатору Годжу он постепенно учится сражаться с проклятиями и знакомится с другими студентами-магами.

На протяжении сериала Юдзи и его друзья пытаются отыскать остальные пальцы Сукуны — на самом деле по миру разбросаны двадцать артефактов, в которых запечатана сила злодея. Параллельно с этим герои побеждают монстров, а сам Юдзи пытается взять контроль над своим телом и одолеть духа, который стал частью его души.

О чем будет третий сезон

Тизер-трейлер продолжения показали сразу после финального эпизода второго сезона. 20-секундный ролик продемонстрировал зрителям некоторые фрагменты манги, которую создатели будут экранизировать в новом сезоне шоу.

Третий сезон «Магической битвы» будет основан на сюжетной арке «Смертельная миграция» из одноименной манги

Ожидается, что в новом сезоне герои столкнутся в Королевской битве с могущественным магом Кэндзяку — тот будет использовать древнюю проклятую энергию, чтобы подчинить себе человечество. Другие детали третьего сезона пока держатся в секрете. Примерная дата выхода продолжения, количество эпизодов и их хронометраж неизвестны. Скорее всего, третий сезон выйдет не раньше осени 2025 года.

Производство

Новости о том, что у манги «Магическая битва» будет аниме-адаптация, появились в ноябре 2019 года. Примерно через месяц была раскрыта команда, которая будет работать над экранизацией: в нее вошли режиссер Пак Сон-ху («Бог старшей школы»), сценарист Хироси Сэко («Атака титанов»), дизайнер персонажей Тадаси Хирамацу («Паразит: учение о жизни») и другие.

Производством аниме занялась студия MAPPA, среди громких проектов которой — «Атака титанов», «Человек-бензопила» и второй сезон «Саги о Винланде». Кстати, сериал во многом похож на «Человека-бензопилу» — в нем герои тоже сражаются с демонами, используя их силу.

Манга «Магическая битва»

Манга Гэгэ Акутами «Магическая битва» начала выходить в марте 2018 года. На данный момент (май 2024 года) было опубликовано 26 томов манги (более 260 глав).

С декабря 2019 года манга переводится на английский язык и выпускается американской компанией Viz Media. В России «Магическую битву» начали продавать в 2022-м, ее изданием занимается компания «Азбука-Аттикус».

В конце года мангу назвали одним из самых востребованных комиксов в стране — за год российские читатели приобрели более ста тысяч копий.

К 2024 году «Магическая битва» и вовсе стала одной из самых продаваемых серий манги всех времен — ее общий тираж превысил 90 миллионов экземпляров.

Аниме «Магическая битва» быстро завоевало популярность по всему миру и даже стало источником популярных мемов (вирусная фраза «20:31 — прибыл Годжо Сатору» — именно отсюда).

В 2024 году «Магическая битва» была признана самым просматриваемым аниме и даже попала в книгу рекордов Гиннесса

Персонажи

В центре истории «Магической битвы» находятся четыре героя — ученики Токийского магического колледжа Юдзи Итадори, Мэгуми Фусигуро, Нобару Кугисаки и их наставник Годжо Сатору.

В аниме есть и другие колоритные персонажи. Несмотря на то что их истории не выходят на первый план, наблюдать за развитием этих героев не менее интересно.

Герои аниме «Магическая битва»

Юдзи Итадори — обычный старшеклассник, неожиданно получивший магические силы. Оптимистичный и добрый юноша, получил волшебные силы, когда проглотил палец Cукуны;

Сатору Годжо — преподаватель Токийского магического колледжа, наставник Юдзи. Обладает невероятной магической силой и крайне саркастичным характером;

Мэгуми Фусигуро — студент Токийского магического колледжа, близкий друг Итадори, спасший его при первой встрече;

Юта Оккоцу — студент Токийского магического колледжа, старше Юдзи на два года. Оккоцу преследует проклятый дух Рики Оримото, подруги детства, которая ушла из жизни в результате ДТП;

Нобару Кугисаки — студентка Токийского магического колледжа. Талантливый маг, смелая и сильная девушка;

Маки Дзенин — студентка Токийского магического колледжа, представитель влиятельного клана Дзенин. Не способна к полноценному колдовству, однако прекрасно обращается с проклятым оружием;

Май Дзенин — грубоватая сестра-близняшка Маки. Вынуждена учиться магии, чтобы не подвести свою влиятельную семью Дзенин;

Кэнто Нанами — преподаватель Токийского магического колледжа, сильный маг и наставник Юдзи Итадори;

Кэндзяку — ключевой антагонист третьего сезона, древний маг невероятной силы. Использует свои способности, чтобы перемещать сознание в чужие тела.

Где смотреть

Посмотреть «Магическую битву» можно в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Обратите внимание, что сервис официально недоступен для российских пользователей — как и в случае с Netflix, обойти блокировку можно с помощью VPN.

При этом все серии «Магической битвы» можно найти в сети. Аниме-сериал можно посмотреть как с русскими субтитрами, так и в русской озвучке.