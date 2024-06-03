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Кинофорум в Омске назвал победителей

За девять дней работы XXXIII Международного кинофестиваля "Золотой Витязь" омичи смогли посмотреть 159 конкурсных лент из 12 стран мира. Причем показывали их в разных районах Омской области.

Кинофорум в Омске назвал победителей
© РИА Новости

Кредо фестиваля - "За нравственные идеалы, за возвышение души человека" - сегодня, когда мир находится в смертельной опасности, обретает особый смысл. По словам президента кинофорума Николая Бурляева, "Золотой Витязь" - это вклад кинематографистов в победу добра над злом.

"Тридцать третий" сумел удивить. Например, детское кино доверили оценивать омским кадетам. А высшей награды фестиваля удостоились послушники Валаамского монастыря, которые, странствуя по Египту, сняли документальный фильм "Родина монашества".

Конкурсные работы оценивались в шести номинациях. Гран-при игрового кино разделили режиссер Игорь Волошин за фильм "Повелитель ветра" (с Федором Бондарчуком в главной роли) и Илья Казанков за ленту "Позывной "Пассажир".

Победу в номинации "Документальные короткометражные фильмы" одержал "Херсонес. Родина моей Родины" (Александр Смирнов и Александр Прохоренков). Статуэтку в категории "Дебютные и студенческие фильмы" вручили Меген Тарба за ленту "Путь". Лучшим фильмом для детей и подростков стала картина "Суворовец-1944" (режиссер Денис Казанцев). Лучшей анимационной лентой - "Сердце океана" (Наталья Харина, Алена Рубинштейн).

Обладателем медали имени Сергея Бондарчука "За выдающийся вклад в кинематограф" стал народный артист России Карен Шахназаров. Золотые медали имени Юрия Левитана "За выдающийся вклад в телерадиожурналистику" вручены военкорам Сергею Зенину и Григорию Вдовину. Автор, совершивший десятки командировок в Афганистан, Чечню, Сирию, Донбасс, презентовал свою книгу "Война по обе стороны экрана".

- То, что происходит на Украине, страшно по своим масштабам. Современная война - это не только танки, авиация, артиллерия. Это борьба за умы, сердца людей. А книга - моя попытка доверительного диалога с читателями, которые от этого пока далеки, - поясняет Григорий Вдовин.

Призом губернатора Омской области "За отображение бытия корневой, глубинной России" удостоен фильм "Мое русское Устье" Сергея Головецкого, посвященный жизни самого северного поселка России в условиях Арктики.

Дипломами "За творческий поиск и художественную смелость" отмечены четыре фильма омских кинематографистов: "Часы для Веры" Максима Горяинова, "Я иду тебя искать" и "Покоривший космос" Андрея Кириллова, "Поэт Никто" Светланы Веретенниковой.

Спецпризы от Омской епархии получили фильмы "Ксеньюшка" (Наталья Федченко), "Сынок" (Никита Куприянов) и "Родина монашества".

Кстати

Помимо кино форум подарил омичам авторский спектакль народного артиста России Виктора Сухорукова "Счастливые дни". Сергей Шакуров в сопровождении Омского симфонического оркестра прочитал пушкинскую "Полтаву" омским кадетам. Состоялась конференция на тему "Основы государственной культурной политики - будущее России", организованная Культурным фронтом России.

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Пассажир
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