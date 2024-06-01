Стало известно, почему последний сериал с Заворотнюк не выйдет на экраны

Cериал «Приставы», снятый при участии актрисы Анастасии Заворотнюк, не выйдет на экраны из-за большого количества времени, прошедшего после конца съемок. Об этом сообщил актер Андрей Чадов, также принимавший участие в съемках.

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Заворотнюк сыграла в сериале роль судьи, которая сталкивается с угрозами после того, как осудила опасного преступника. Выход картины был запланирован на 2022 год.

— Я думаю, он не выйдет, потому что уже прошло сколько лет, — сказал Чадов.

Режиссер Владимир Нахабцев-младший отметил, что решение не выпускать сериал было принято командой телеканала, передает kp.ru.

В Сети разместили архивное видео с пробами Анастасии Заворотнюк на главную роль в сериале «Моя прекрасная няня». На записи артистка представляется, рассказывает о себе и разыгрывает одну из сцен.

Заворотнюк боролась с раком мозга с 2019 года. Несмотря на временные улучшения, две недели назад ей стало хуже. 30 мая стало известно о смерти актрисы.

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