Четыре киноновинки сети

Камбербэтч обезумел в поисках сына, Гослинг стал каскадёром, рыжий Гарфилд нашёл отца, а Чиповская с подругами не могут поделить место в первый класс престижной школы Петербурга.

© Омск Здесь

Приглашаем вас на сеанс сопереживания героям киноновинок сети.

Каскадёры (18+)

Режиссёр: Дэвид Литч

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.2

Время: 126 минут.

О чём фильм. Каскадёр Кольт Сиверс (Райан Гослинг) работает дублёром знаменитого голливудского актёра Тома Райдера (Аарон Тейлор-Джонсон). Во время очередного трюка Кольт получает серьёзную травму. После этого он бросает свою карьеру в кино, а заодно и любимую девушку - оператора Джоди Морено (Эмили Блант). Через полтора года каскадёра, который стал работать официантом в мексиканском ресторанчике, разыскивает кинопродюсер Тома - Гейл Майер (Ханна Уоддингем). Она сообщает ему, что Джоди стала режиссёром и сейчас в Австралии снимает свой первый фильм, научно-фантастическую эпопею "Металлический шторм", и просит его присоединиться к съёмкам в Сиднее. Кольт приезжает, но оказывется, что Джоди не спрашивала о нём и до сих пор зла на него за то, как он с ней поступил. А Гейл признаётся, что выдумала эту "просьбу", чтобы Кольт помог разыскать неожиданно исчезнувшую звезду - Тома Райдера, который должен играть главного героя в фильме Джоди. И это нужно сделать срочно: до того, как съёмки отменят из-за его отсутствия. Каскадёр соглашается и даже не представляет, в какой водоворот событий и криминала его это приведёт.

Что интересного. Этот фильм является адаптацией одноимённого хитового сериала 1981 года канала ABC. Режиссёр картины Дэвид Литч сам когда-то был дублёром и постановщиком трюков. Вы наверняка видели его, например, в таких культовых фильмах, как "Матрица" (18+) и "Одиннадцать друзей Оушена" (12+), где он в самые опасные моменты подменял Киану Ривза и Брэда Питта. "Каскадёры" - это признание Литча в любви людям этой профессии, которые могут улучшить, а порой и спасти целый проект. Кстати, у Райана Гослинга было 4 дублёра. Этот фильм был в разработке с 2010 года. Кольта Сиверса хотели сыграть Том Круз, Киану Ривз, Джейсон Стэйтем, Дуэйн Джонсон и Николас Кейдж. Ещё один примечательный факт: в картине побит рекорд Гиннеса по наибольшему количеству переворачиваний автомобилей - в одной из сцен автомобиль переворачивается 8,5 раза.

Кому не понравится. Если вы не киноман, любящий коктейль из хитов "Бон Джови", "Кисс", Фила Коллинза и лампового сюжета в стиле боевиков 80-90-х годов, то смело включайте другой фильм.

Гарфилд (6+)

Режиссёр: Марк Диндал

Время: 101 минута.

О чём мультфильм. Большой кот Вик оставляет в переулке своего маленького котёнка Гарфилда. Малышу повезло, его приютил Джон, у которого есть бигль по кличке Оди. Котёнок выростает и становится большим, ленивым рыжим котом, который счастливо живёт со своим лучшим другом собакой Оди. Но однажды ночью их похищают две собаки и отводят в заброшенный торговый центр. Пленников спасает Вик. Неожиданное воссоединение отца и сына приводит к тому, что Гарфилд и Оди вынуждены отказаться от своей идеальной домашней жизни и пуститься в опасное, но весёлое, приключение.

Что интересного. Этот мультфильм создатели посвятили памяти умершего от рака в июле 2023 года Рэнди Фуллмера (аниматор, бизнесмен и исполнительный директор The Walt Disney Company). Ещё несколько занимательных чисел, связанных с этим фильмом. Он вышел через 20 лет после первого игрового боевика "Гарфилд" (0+) 2004 года выпуска и спустя 40 лет после специального телевизионного выпуска "Гарфилд в грубой форме" (1984 год). Код, который использует кот, чтобы разблокировать свой телефон "061978", и номер на мусорном контейнере "19061978" - это дата выхода первого комикса про Гарфилда. Кстати, в одном из эпизодов Гарфилд приземлился на лобовое стекло машины и улыбался водителю во всю свою кошачью морду. Это отсылка к плюшевым игрушкам Гарфилда с присосками, которые цепляются к окнам машин.

Кому не понравится. Тем, кто предпочитает реалистичные и драматичные сюжеты, а не лёгкие, комедийные истории с участием антропоморфных животных.

Эрик (18+)

Режиссёр: Люси Форбс

Время: 50 минут 1 серия (300 минут сезон).

О чём сериал. На дворе 1980 год. В Нью-Йорке по пути в школу пропадает девятилетний сын (Айван Моррис Хау) кукловода и автора популярного детского шоу Винсента Салливана (Бенедикт Камбербэтч). Полицейские пытаются его найти, но безуспешно. Убитый горем отец находит рисунки своего сына Эдгара, на которых изображено сказочное лохматое голубое чудовище Эрик. Винсент помнит рассказы сына о нём. Отец убеждён, если он создаст эту куклу и покажет по телевизору, то Эдгар обязательно вернётся домой. Это становится навязчивой идеей кукловода и приводит его к зависимостям, он становится одержимым и бездомным. Единственный компаньон Салливана - двухметровая синяя кукла. Кажется, Эрик подталкивает кукловода к путешествию, чтобы тот нашёл сына и снова обрёл семью и дом.

Что интересного. Помимо двукратного номинанта на премию "Оскар" Бенедикта Камбербэтча, в фильме снялись такие популярные актёры, как Габи Хоффманн, Джефф Хефнер, МакКинли Белчер III, Фиби Николлс, Эми Пембертон, Дональд Сейдж Маккей, Джон Доумен и Уильям Хоуп. Создателем, сценаристом и исполнительным продюсером проекта выступила Эби Морган. Она работала над такими полнометражными фильмами, как "Птичья песня" (18+), "Цунами" (18+), "Железная леди" (12+) и другие. Она является автором многосерийного шоу "Час" (18+), которое получило 4 номинации на "Золотой глобус" и премию "Эмми". Съёмки сериала проходили в Будапеште и Нью-Йорке в начале 2023 года.

Кому не понравится. Тем, кто в детстве боялся монстров под кроватью. Если вы "закипаете" только от мысли, что можно отправить ребёнка одного в большом городе в школу, то лучше посмотрите другой сериал из нашей подборки.

Первый класс (18+)

Режиссёр: Светлана Самошина

Рейтинг на "КиноПоиске": 7.1

Время: 45 минут 1 серия (360 минут сезон).

О чём сериал. Три подруги хотели бы, чтобы их дети учились в одной школе. Но в самой престижной школе Санкт-Петербурга осталось всего одно место в первый класс. Интеллигентной, но бедной и разведённой Тане (Марина Васильева), помешанной на карьере жене майора полиции Ане (Юлия Хлынина) и красивой меланхоличной жене бизнесмена Лене (Аня Чиповская) придётся побороться за это место. Каждая из них готова пожертвовать дружбой, отношениями, участвовать в интригах, предать - всё ради статуса и якобы лучшего будущего своего ребёнка.

Что интересного. Юлия Хлынина, сыгравшая в сериале Аню, в феврале 2024 года на кинофестивале Original+ за эту роль стала лауреатом в номинации "Оригинальная актриса". Съёмки сериала проходили в Санкте-Петербурге в мае 2023 года. Актрисам очень запомнился момент, когда снимали сцену линейки на 1 сентября. Тогда в одном кадре собрались сразу 50 семилетних детей.

Кому не понравится. Тем, кто не понимает, зачем стремиться "взять своё" любой ценой и убеждён, что в любых ситуациях надо оставаться человеком.

В прошлых выпусках "Кино Здесь" мы писали о захватывающих, весёлых, трагичных, страстных, успокаивающих, дарящих гармонию - о разных, но обязательно интересных фильмах. Так что не поленитесь, пройдите по ссылке и выберите ещё несколько фильмов на ближайшие пару вечеров.