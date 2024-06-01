Русский дом в Софии открыл месяц российского кино
\Болгарские зрители в течение июня смогут ознакомиться с новинками российского кино в Русском доме в Софии, сообщили ТАСС в Россотрудничестве.
"В течение всего июня болгарские зрители в кинозале Русского дома смогут увидеть большинство новинок российского кино, среди которых "Второе детство", "Чебурашка", "Мир 2052. Увидеть будущее", "Крым.Перерождение", "Мастер и Маргарита", "Девятаев", "Холоп" и "Холоп-2", - говорится в сообщении.
Праздник российского кино начался с премьеры семейного музыкального полнометражного фильма "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма.
"А 6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, жителям Софии покажут премьеру художественного фильма "Онегин". Картина режиссера Сарика Андреасяна стала первой постсоветской экранизацией одного из главных произведений русской классики", - рассказали в Россотрудничестве.