Русский дом в Софии открыл месяц российского кино

\Болгарские зрители в течение июня смогут ознакомиться с новинками российского кино в Русском доме в Софии, сообщили ТАСС в Россотрудничестве.

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"В течение всего июня болгарские зрители в кинозале Русского дома смогут увидеть большинство новинок российского кино, среди которых "Второе детство", "Чебурашка", "Мир 2052. Увидеть будущее", "Крым.Перерождение", "Мастер и Маргарита", "Девятаев", "Холоп" и "Холоп-2", - говорится в сообщении.

Праздник российского кино начался с премьеры семейного музыкального полнометражного фильма "Бременские музыканты" режиссера Алексея Нужного по мотивам одноименного мультфильма.