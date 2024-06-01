Зак Снайдер может снять сериал по мотивам «300 спартанцев»

Издание Variety сообщило о том, что кинокомпания Warner Bros. готовит приквел «300 спартанцев» Зака Снайдера. Речь идет о полноценном сериале. У шоу пока нет ни режиссера, ни исполнительного продюсера, однако Снайдер уже ведет переговоры, чтобы занять обе должности. Вместе с ним должна вернуться вся команда, работавшая над оригинальным фильмом. Источник: Warner Bros. / Постер фильма «300 спартанцев» Боевик «300 спартанцев» вышел в марте 2007 года и при бюджете в 65 миллионов долларов собрал по всему миру свыше 456 миллионов. Еще 276 миллионов долларов принесли продажи дисков. В 2014 году вышло продолжение «300 спартанцев: Расцвет империи». Если первый фильм был посвящен битве спартанского царя Леонида и его воинов против персов в Фермопильском ущелье, то сиквел рассказывал историю афинского флотоводца Фемистокла, разбившего врагов на море. Заглавное фото: Warner Bros.