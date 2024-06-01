На канале VMI Worldwide вышел трейлер детектива What Remains со Стелланом Скарсгардом.

© Чемпионат.com

Также в ролике показали захватывающие виды Скандинавии.

Видео доступно на YouTube-канале VMI Worldwide. Права на видео принадлежат Business Finland.

Лента повествует о пациенте шведской психиатрической больницы по имени Мэдс Лейк, который начинает признаваться в совершённых убийствах своему психиатру. Сюжет фильма вдохновлён реально произошедшей историей.

В актёрский состав вошли Стеллан Скарсгард, Андреа Райзборо, Густаф Скарсгард, Милка Алрот, Эва Мадьяр, Чарли Петерссон, Даррен МакСтэй, Юсси Костамо, Антти Хонка, Слава Дугин и другие. Режиссёром выступил Ран Хуан.

Цифровая премьера What Remains состоится уже 21 июня. До этого картины показывали только в рамках кинофестивалей.