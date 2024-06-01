Стартовал онлайн-фестиваль авторских мультфильмов "Теплая анимация"

"Союзмультфильм" в Международный день защиты детей в третий раз запустил фестиваль "Теплая анимация", на котором представят 10 короткометражных лент, в том числе обладателей наград международных и национальных смотров, сообщила пресс-служба киностудии.

© Unsplash

"Авторская анимация - важнейшее направление для современного "Союзмультфильма", своего рода кузница эксперимента, где творцы пробуют свои силы в различных жанрах, экспериментируют с техниками, жанрами, художественными приемами. Это рождает совершенно блестящие, уникальные произведения, которые отражают многообразие нашего мира и происходящих в нем процессов благодаря индивидуальной авторской рефлексии. И мы рады представить эти ленты широкому зрителю", - привели в пресс-службе слова гендиректора киностудии Бориса Машковцева.

На канале "Союзмультфильм. Авторская анимация" на YouTube уже можно посмотреть ленту "Кстати о птичках" режиссера Аллы Вартанян, которая в юмористической форме рассказывает о приключениях Птички и Червячка. Также в программу смотра вошли такие ленты, как фильм "Омичка" режиссера Елизаветы Скворцовой, "Жираф" Натальи Мирзоян, "Плевое дело" режиссера Павла Ивашинникова и другие картины.

Как отметил Машковцев, подборка фильмов третьего фестиваля адресована разным возрастным группам, в связи с чем зрителям важно обращать внимание на маркировку лент.

Еженедельно в рамках смотра будут выкладывать три ленты, фестиваль продлится до 30 июня.