Назван культовый фильм СССР, на героев которого похожи Бабкина и Кадышева

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru заметил, что подходы к творчеству певиц Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой, несмотря на работу в одном эстрадном жанре — народном, очень отличаются. По его мнению, из-за этой разницы они напоминают мистера Феста и мистера Секонда из фильма «Человек с бульвара Капуцинов», которые продвигали кинематограф в массы, но каждый делал это по-своему.

Бабичев утверждает, что каждый творческий деятель, как это было с героями советской комедии, делает свою работу по-разному и «аудитория либо принимает, либо нет».

На мой взгляд, Бабкина и Кадышева — миссис Фест и миссис Секонд. Очень по-разному делают одно дело. Разная манера, разный репертуар, хотя обе позиционируют себя исполнительницами народных песен, — объяснил он.

Бабичев также отметил, что Бабкина все вопросы в ансамбле «Русская песня» решает самостоятельно, не давая выбора никому. По его словам, артистке не хватает продюсерской жилки, в отличие от Кадышевой.

Не зря говорят, одна голова хорошо, а две лучше, и мы это видим: из десятилетия в десятилетие мы Кадышеву видим, она выступает. Скажи сейчас, что Кадышева спокойно Кремлевский дворец соберет на юбилей, даже если билет будет дорогим, — заявил музыкальный критик.

Ранее основатель ансамбля «Золотое кольцо» и муж Кадышевой Александр Костюк, комментируя слухи о вражде супруги с Надеждой Бабкиной сообщил, что у людей, которые занимаются своим делом, нет на это времени. По его мнению, обе артистки помогают сделать русские народные песни популярными.