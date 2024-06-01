Появился трейлер финального сезона сериала «Академия Амбрелла»

Netflix опубликовал трейлер финального сезона сериала “Академия Амбрелла”. В нем семейство Харгривсов снова собирается вместе, чтобы отправиться на последнее задание.

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Сериал основан на одноименном комиксе Джерарда Уэя. По сюжету, семеро братьев и сестер с необычными способностями, воспитанные приемным отцом Реджинальдом Харгривсом, борются со злом. В новом сезоне Харгривсы ведут обычную жизнь без суперспособностей, но вновь сталкиваются с ситуациями, в которые должны вмешаться.

К своим ролям вернулись Том Хоппер, Эллиот Пейдж, Роберт Шиэн, Эйдан Галлахер, Эмми Рейвер-Лэмпман и Дэвид Кастанеда. Также в 4 сезоне появится Ник Офферман, Меган Маллалли и Дэвид Кросс.

Премьера состоится 8 августа на Netflix.