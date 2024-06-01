По "Головоломке" снимут мультсериал "Студия сновидений"

Студия Pixar снимет новый мультсериал "Студия сновидений" по дилогии "Головоломка", сообщает Bloomberg.

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Сюжет развернется в "Студии сновидений", знакомой зрителям по первой части "Головоломки". Она находится в сознании Райли, и именно там создаются сны девочки. Известно, что в сериале раскроются подробности о сотрудниках студии, а также о том, как снимаются сны.

Премьера планируется в 2025 году на стриминговом сервисе Disney+.

Напомним, мировая премьера второй части "Головоломки", где Райли познакомится со своими новыми эмоциями, пройдет 12 июня 2024 года.

Трейлер "Головоломки 2" можно посмотреть здесь.