Netflix анонсировал мультсериал по Minecraft

Netflix объявил о скором выходе анимационного сериала по видеоигре Minecraft. Производством занимается канадская студия WildBrain, а также шведская игровая компания Mojang, разработавшая игру Minecraft.

По словам создателей проекта, "это будет оригинальная история с новыми персонажами, раскрывающая мир Minecraft в новом свете". Другие подробности сюжета не раскрываются.

О дате премьеры пока неизвестно.

Уже вышел первый тизер - с крипером, одним из главных символов Minecraft.