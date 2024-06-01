Звезда «Манифеста» Луна Блейз сыграет в новом «Мире Юрского периода»

Журналисты издания Deadline сообщили, что в грядущем перезапуске «Мира Юрского периода» сыграет Луна Блейз — звезда «Манифеста». Какую именно роль исполнит актриса, пока не раскрывается.

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У нового фильма «Мир Юрского периода» пока нет сюжетных подробностей. Известно, что лента вновь расскажет о появлении динозавров в современном мире и не будет связана с недавней трилогией.

Также в актёрский состав войдут Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история») и Джонатан Бейли («Феррари»). Режиссёром картины выступит Гарет Эдвардс — постановщик «Создателя» и «Изгоя-один».

Мировая премьера нового «Мира Юрского периода» состоится 2 июля 2025 года. Universal Pictures планирует приступить к съёмкам ленты в ближайшие месяцы и уже выставила дату начала производства: до 31 июля.