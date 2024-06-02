Топ-5 кинопремьер июня: возвращение «Непослушников» и «Иванушек»

ТОП-5 кинопремьер июня-2024: возвращение «Непослушников» и «Иванушек»
Начало лета подготовило для любителей кино новую порцию впечатлений. Встречайте июньскую подборку фильмов от BFM-Новосибирск, в которой каждый найдет зрелище по вкусу!
На этот раз в пятерке лучших кинопремьер по версии BFM-Новосибирск – два российских и три зарубежных фильма. В наш ТОП вошли:
- продолжение популярных комедий «Непослушник» и «Непослушник 2»;
- комедия про выросших фанаток «Иванушек International»;
- качественная историческая драма про умную королеву, преодолевшую мужа-тирана;
- приключенческий боевик о войне между новозеландскими племенами маори;
- трогательная история с оскароносным Джимом Бродбентом про старика, который отправился пешком через всю Англию.
«Непослушники»
Димонстр возвращается на экраны, пусть и в перевоспитанном виде, в третьей части комедии со смыслом «Непослушник». На этот раз персонажам Виктора Хориняка и Гоши Куценко придется перевоспитывать «трудных» детей – сразу четверых.
Дима – уже не «Димонстр», а заботливый отец и успешный менеджер по продажам в автосалоне, криминальный авторитет Саша Черный – добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер.
Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми он тем более справится. Вот только как это будет?
- Дата выхода: 6 июня 2024
- Режиссер: Владимир Котт
- В ролях: Виктор Хориняк («Непослушник», «Последний богатырь»), Гоша Куценко («Непослушник 2», «Любовь-морковь»), Юрий Кузнецов («Улицы разбитых фонарей»), Татьяна Орлова, Сергей Селин
«Тур с Иванушками»
Российская комедия о том, как три подруги решают исполнить мечту детства, чтобы отвлечься от проблем и обыденности. Уже состоявшиеся взрослые женщины, в детстве фанатевшие от группы «Иванушки International», вдруг осознали, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка.
Они всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Пора изменить положение дел и наконец-то затеять авантюру – отправиться в тур за «Иванушками» по югу России. Да-да, ведь они по-прежнему гастролируют – всё с теми же Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Аполлоновым, которые не преминули сняться в камео.
- Дата выхода: 20 июня 2024
- Режиссер: Марк Горобец
- В ролях: Агата Муцениеце, Роман Курцын («Пока цветет папоротник», «Беловодье»), Роман Маякин, Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев
«Игра королевы»
Историческая британская драма о шестой жене жестокого короля Генриха VIII, основанная на реальных событиях.
В одном прогнившем, пропитанном кровью островном королевстве жила-была королева по имени Екатерина Парр. Она была шестой женой мстительного короля Генриха VIII. Пять жен, что были до нее, постигла трагическая судьба – развод, обезглавливание, смерть, развод и снова обезглавливание. Но Екатерине было суждено изменить королевство навсегда.
Аристократка выдающегося ума и сильного характера, она прекрасно осознает риск своего положения. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?
- Дата выхода: 13 июня 2024
- Режиссер: Карим Айнуз
- В ролях: Алисия Викандер, Джуд Лоу («Талантливый мистер Рипли», «Фантастические твари»), Эдди Марсан, Эрин Доэрти, Сэм Райли
«На краю земли»
Приключенческий боевик о британском проповеднике, который становится пешкой в войне между племенами маори – свободолюбивом и воинственном народе Новой Зеландии.
1830-е годы. Томас Манро – бывший солдат, ставший проповедником. В надежде искупить свое темное прошлое он прибывает в Новую Зеландию, чтобы служить первым британским колонистам, однако вскоре оказывается в эпицентре столкновения враждующих местных племен.
Вместе со спасенной дочерью вождя он отправляется в запретные земли, чтобы попытаться договориться с военачальниками маори, но вскоре понимает, что кровопролитие неизбежно. Манро предстоит решить, какую роль он сыграет в этих событиях, и понять, насколько ценна его вера.
- Дата выхода: 6 июня 2024
- Режиссер: Ли Тамахори
- В ролях: Гай Пирс («Секреты Лос-Анджелеса», «Прометей»), Жаклин Мак-Кензи, Лоуренс Макор, Дин О’Горман, Джаред Тернер
«Вторая жизнь Гарольда Фрая»
– Ты никогда не ходил никуда дальше своей машины!
Трогательная комедийная драма с обладателем премии Оскар Джимом Бродбентом о дружбе и великодушии. Узнав, что его давняя подруга неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию пешком.
На своем 800-километровом пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла и параллельно становится национальной знаменитостью. Ведь тихий героизм Гарольда вдохновляет людей никогда не сдаваться, быть полными надежд, великодушия и бесстрашия. Сам же Гарольд в этом путешествии в том числе и к самому себе осознает, что получил второй шанс.
Картина основана на мировом бестселлере Рэйчел Джонс «Гарольд Фрай и Куини Хеннесси». Съемки проходили исключительно на натуре. Живописные объекты представители съемочной команды находили по всей Великобритании – от графства Девон до Бервика-на-Твиде.
- Дата выхода: 13 июня 2024
- Режиссер: Хетти Макдональд
- В ролях: Джим Бродбент («Мулен Руж!», «Гарри Поттер», «Игра престолов»), Пенелопа Уилтон («Аббатство Даунтон»), Моника Госсманн, Эрл Кейв, Дэниэл Фрогсон