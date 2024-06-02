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ТОП-5 кинопремьер июня-2024: возвращение «Непослушников» и «Иванушек»

Начало лета подготовило для любителей кино новую порцию впечатлений. Встречайте июньскую подборку фильмов от BFM-Новосибирск, в которой каждый найдет зрелище по вкусу!

Топ-5 кинопремьер июня: возвращение «Непослушников» и «Иванушек»
© Кадр из фильма «Вторая жизнь Гарольда Фрая»

На этот раз в пятерке лучших кинопремьер по версии BFM-Новосибирск – два российских и три зарубежных фильма. В наш ТОП вошли:

  • продолжение популярных комедий «Непослушник» и «Непослушник 2»;
  • комедия про выросших фанаток «Иванушек International»;
  • качественная историческая драма про умную королеву, преодолевшую мужа-тирана;
  • приключенческий боевик о войне между новозеландскими племенами маори;
  • трогательная история с оскароносным Джимом Бродбентом про старика, который отправился пешком через всю Англию.

«Непослушники»

Димонстр возвращается на экраны, пусть и в перевоспитанном виде, в третьей части комедии со смыслом «Непослушник». На этот раз персонажам Виктора Хориняка и Гоши Куценко придется перевоспитывать «трудных» детей – сразу четверых.

Дима – уже не «Димонстр», а заботливый отец и успешный менеджер по продажам в автосалоне, криминальный авторитет Саша Черный – добропорядочный монах в тихой обители у отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят детдомовских «непослушников»: двух братьев и двух сестер.

Неоднократные побеги и мелкие кражи приводят к тому, что ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и дает последний шанс: привозит их к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Черного, то с маленькими детьми он тем более справится. Вот только как это будет?

«Тур с Иванушками»

Российская комедия о том, как три подруги решают исполнить мечту детства, чтобы отвлечься от проблем и обыденности. Уже состоявшиеся взрослые женщины, в детстве фанатевшие от группы «Иванушки International», вдруг осознали, что за всю жизнь не совершили ни одного безумного поступка.

Они всегда всё делали ради кого-то, а не для себя. Пора изменить положение дел и наконец-то затеять авантюру – отправиться в тур за «Иванушками» по югу России. Да-да, ведь они по-прежнему гастролируют – всё с теми же Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым-Аполлоновым, которые не преминули сняться в камео.

«Игра королевы»

Историческая британская драма о шестой жене жестокого короля Генриха VIII, основанная на реальных событиях.

В одном прогнившем, пропитанном кровью островном королевстве жила-была королева по имени Екатерина Парр. Она была шестой женой мстительного короля Генриха VIII. Пять жен, что были до нее, постигла трагическая судьба – развод, обезглавливание, смерть, развод и снова обезглавливание. Но Екатерине было суждено изменить королевство навсегда.

Аристократка выдающегося ума и сильного характера, она прекрасно осознает риск своего положения. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?

«На краю земли»

Приключенческий боевик о британском проповеднике, который становится пешкой в войне между племенами маори – свободолюбивом и воинственном народе Новой Зеландии.

1830-е годы. Томас Манро – бывший солдат, ставший проповедником. В надежде искупить свое темное прошлое он прибывает в Новую Зеландию, чтобы служить первым британским колонистам, однако вскоре оказывается в эпицентре столкновения враждующих местных племен.

Вместе со спасенной дочерью вождя он отправляется в запретные земли, чтобы попытаться договориться с военачальниками маори, но вскоре понимает, что кровопролитие неизбежно. Манро предстоит решить, какую роль он сыграет в этих событиях, и понять, насколько ценна его вера.

«Вторая жизнь Гарольда Фрая»

– Ты никогда не ходил никуда дальше своей машины!

Трогательная комедийная драма с обладателем премии Оскар Джимом Бродбентом о дружбе и великодушии. Узнав, что его давняя подруга неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию пешком.

На своем 800-километровом пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла и параллельно становится национальной знаменитостью. Ведь тихий героизм Гарольда вдохновляет людей никогда не сдаваться, быть полными надежд, великодушия и бесстрашия. Сам же Гарольд в этом путешествии в том числе и к самому себе осознает, что получил второй шанс.

Картина основана на мировом бестселлере Рэйчел Джонс «Гарольд Фрай и Куини Хеннесси». Съемки проходили исключительно на натуре. Живописные объекты представители съемочной команды находили по всей Великобритании – от графства Девон до Бервика-на-Твиде.

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