Завершились съемки фильма «Письмо Деду Морозу» с Орейро в роли Снегурочки

В России завершились съемки семейного новогоднего блокбастера «Письмо Деду Морозу», где актриса и певица Наталья Орейро сыграла Снегурочку. Об этом сообщили в пресс-службе Киностудии имени Горького.

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— Завершились съемки новогоднего семейного блокбастера «Письмо Деду Морозу» с множеством анимационных персонажей и воображаемых существ, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что киностудия Горького уже приступила к постпродакшену. Планируется, что он будет продолжаться больше года. В проекте было задействовано огромное для российского кино количество различных современных технологий, а также съемочной техники.

Сюжет картины рассказывает о юристе Петре Безуглове, чьи детские мечты и страхи начинают воплощаться в реальность. Главные роли исполнили Наталия Орейро, Кристина Асмус, а также Иван Охлобыстин и Антон Филипенко. Премьера запланирована на конец 2025 года, пишет Telegram-канал «Киностудии имени Горького».

Тем временем летний кинотеатр-лекторий ВДНХ будет открыт четвертый сезон подряд — с 1 июня по 8 сентября. Гостям кинотеатра покажут и такие фильмы, как «Баба-яга спасает мир», а также «По щучьему велению». 2 июня можно будет увидеть фильм-сказку «Бременские музыканты».