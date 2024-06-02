Зак Снайдер снимет сериал-приквел «300 спартанцев»

Сериал-приквел фильма «300 спартанцев» находится на ранней стадии разработки на Warner Bros. Television. Как сообщает Variety, ожидается, что его снимет режиссер оригинальной картины 2006 года Зак ​​Снайдер и будет продюсировать вместе со своей женой Деборой Снайдер и их компанией Stone Quarry.

© Кадр из фильма «300 спартанцев»

«ИнтерМедиа» напоминает, что основанный на реальной истории и одноименном графическом романе Фрэнка Миллера и Линн Варли фильм «300 спартанцев» рассказывал о кровопролитной битве при Фермопилах в 480 году до н. э., в которой триста отважных спартанцев во главе с царем Леонидом преградили путь многотысячной армии персидского царя Ксеркса. Леонида сыграл Джерард Батлер, Ксеркса – Родриго Санторо, а также в картине снялись Лена Хиди, Дэвид Уэнэм, Доминик Уэст, Майкл Фассбендер и другие.

«300 спартанцев» собрали в мировом прокате более 450 миллионов долларов при заявленном бюджете в 65 миллионов долларов. Сиквел под названием «300 спартанцев: Расцвет империи», снятый режиссером Ноамом Мурро, вышел в 2014 году и был далеко не так успешен.

В прошлом году сообщалось, что Зак Снайдер вернул себе права на франшизу и собирался снять продолжение истории под названием «Кровь и пепел».