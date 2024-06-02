Минни Драйвер, Джулианна Маргулис и Морена Баккарин снимутся в фильме «Миллеры в браке»

Джулианна Маргулис («Утреннее шоу»), Гретхен Мол («Американский жиголо»), Минни Драйвер («Нандор Фодор и говорящий мангуст») и Морена Баккарин («Дэдпул») исполнят главные роли в фильме «Миллеры в браке» (Millers in Marriage) режиссера и сценариста Эдварда Бёрнса («Братья Макмаллен», «Одноклассники»). Как сообщает Deadline, в касте также заявлены Бенджамин Брэтт («Покерфейс»), Кэмпбелл Скотт («Мир Юрского периода: Господство»), Брайан Д’Арси Джеймс («В центре внимания»), Патрик Уилсон («Астрал») и сам Бёрнс.

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В центре сюжета сложные отношения множества персонажей. Одна из них бывшая солистка и автор песен инди-рок-группы Ева Миллер (Мол), которую тянет к музыкальному журналисту (Брэтт) в условиях токсичного брака. Тем временем сестра Евы Мэгги (Маргулис), автор романов-бестселлеров, также сталкивается с проблемами в своем 30-летнем браке, поскольку ее карьера гораздо успешнее, чем у мужа. В то же время Рене (Драйвер), недавно разведенная успешный руководитель отдела моды, налаживает многообещающие отношения с Энди Миллером (Бёрнс) - художником, который разрывается между своими чувствами к Рене и своей бывшей жене Тине (Баккарин).

Уилсон играет Скотта - успешного музыкального менеджера, который борется с алкоголизмом; Кэмпбелл Скотт — Ника, отмеченного наградами писателя с тяжелым писательским кризисом; Джеймс — Денниса, добросовестного смотрителя элитных домов, которыми заинтересовалась Мэгги.